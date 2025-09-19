BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 19 de septiembre
El centro se inauguraba este verano. JCR

Burgos inyectará más suministro eléctrico al Centro de Biodiversidad del Castillo

La actuación, prevista desde 2023, es necesaria para transformar el suministro de alta a baja tensión y dotar al centro de los recursos necesarios

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:48

El área de Ingeniería Industrial del Ayuntamiento de Burgos tiene entre manos la contratación de suministro de energía para que pueda funcionar en condiciones el reformado Centro de Biodiversidad del Cerro de San Miguel.

Se trata de una línea de media tensión y un centro de transformación para este espacio municipal. Para ello, el Ayuntamiento ha de hacer una reserva presupuestaria de 111.814,61 euros y, según el pliego, deberá estar listo en cuatro meses desde que se adjudique, lo que quiere decir, que, hasta febrero del año que viene no estará terminado.

La Sección de Ingeniería Industrial y Tráfico, en un informe emitido en mayo de 2025, consideró necesario contratar la obra para la ejecución del suministro necesario en alta tensión para el Centro de Biodiversidad del Cerro de San Miguel para dotarlo de todo lo necesario para su funcionamiento.

Obras previstas desde 2023

Se trata de una actuación que ya fue prevista en el año 2023 debido a que faltaba una estructura eléctrica de baja tensión en la zona. El suministro de energía eléctrica a este centro se realiza a través de la compañía distribuidora del grupo Iberdrola.

Para atender a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Burgos, para suministro de 43,5kW en baja tensión, se va a proyectar una nueva línea de media tensión de titularidad privada que partiendo de la nueva torre de conexión conectará la red de distribución eléctrica con el nuevo centro de transformación.

La línea de media tensión tiene dos tramos, un tramo aéreo y la mayor parte subterránea. Todas las líneas y el centro de transformación ocuparan terreno Municipal. Para el proyecto se aprovecha una línea aérea existente en el Cerro del Castillo, incorporando a la misma una torre nueva para punto de entronque y aprovechando una torre actual para hacer el paso a subterráneo.

