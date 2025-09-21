Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos La alcaldesa, Cristina Ayala, explicó en el Pleno que la propuesta está en fase de revisión y que también se podrían cambiar algunas zonas azules a verde o naranja en otras calles a petición de Vox

Julio César Rico Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:23

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha decidido estudiar «la revisión de la ordenanza de movilidad» para incluir nuevas zonas de aparcamiento regulado en el Casco Alto y modificar otras en el centro de la ciudad.

Esa fue la respuesta que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, le dio al concejal de Vox Ignacio Peña cuando este requirió la revisión de la Zona Azul en las inmediaciones de las calles Martínez del Campo y Audiencia.

El edil realizó una sugerencia en el Pleno referente que la afluencia de turistas en el centro de la ciudad hace que sus vehículos ocupen aparcamiento en la Zona Azul del entorno de la catedral. En concreto, habló de las calles Martínez del Campo y aledañas. La afluencia de vehículos de turistas limita a los residentes la posibilidad de estacionar en estos lugares.

Peña entiende que hace falta «más rotación en el aparcamiento» en esta zona de la ciudad, porque esa posibilidad facilitaría a los residentes aparcar mejor. Peña entiende que el lugar adecuado donde pueden estacionar las personas que vienen de fuera de la ciudad son los «aparcamientos públicos».

El edil de Vox aludía también al «incremento importante de turismo», que se ha producido en los últimos meses y que ronda el medio millón de visitantes, concentrado sobre todo al entorno de la Catedral. Estas cifras hablan por sí solas para buscar una solución que podría pasar por una «zona verde o una zona naranja para estas calles».

Ayala, por su parte, le contestó que el Equipo de Gobierno se encuentra en estos momentos en una fase de revisión de la Ordenanza de Movilidad. En las últimas citas que han tenido con los vecinos del Casco Alto de Burgos ya se ha expresado la necesidad de un cambio en esa ordenanza. Ayala entiende que es complejo implantar una zona especial para vecinos o residentes. Y es que, esa posibilidad «no existe» hoy en día en la Ordenanza y tendría que incorporarse, una circunstancia que podría aprovecharse para «pensar en sumar alguna nueva zona más», dijo la regidora. Para ello es necesario la modificación de la Ordenanza y en este sentido podrá ir la modificación.

Casco Alto

El problema de falta de aparcamiento en el Casco Alto se sigue agravando. Los vecinos ya se lo han echado en cara a la alcaldesa, a la espera de que el Ayuntamiento ponga en marcha los mecanismos para la construcción de un aparcamiento en Las Corazas. Y es que la autorización de Patrimonio data ya de octubre del año pasado.

Mientras llega esta actuación, se puede empezar por la modificación de la ordenanza de movilidad para incluir estas zonas restringidas de aparcamiento también en el Casco Alto.

