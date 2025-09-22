Burgos refuerza la seguridad vial con más pasos de cebra inteligentes Se ha reducido el número de vehículos que pasan a excesiva velocidad por los puntos de control de un 17% a un 7% entre los meses de mayo y agosto

El Ayuntamiento de Burgos estudia ampliar el número de pasos de peatones inteligentes en la ciudad, dado el buen resultado que hasta ahora están dando los 58 que ya están ubicados en diferentes puntos del casco urbano. De ellos, 14 son semaforizados, como ha informado el concejal de Seguridad Vial, César Barriada. La instalación e implementación de estos elementos viales ha servido para mejorar la seguridad en zonas de alta concentración de peatones.

Las medidas buscan reducir los riesgos «y mejorar la convivencia entre los distintos modos de transporte». La idea del área es hacer una ciudad «más cómoda y más segura», ha recordado. Ha abundado en que detrás de cada señal hay una decisión estudiada «con el fin de garantizar mayor seguridad».

La intención del Ayuntamiento de Burgos «es persistir» en estas actuaciones, con la «implantación de más pasos peatonales inteligentes, con la colaboración de la Policía Local, que conoce cuáles son los «puntos conflictivos» y dónde es aconsejable la implantación de estos pasos».

De cara a la pacificación y ordenación del tráfico rodado, el Ayuntamiento ha modificado los intervalos de semáforos en algunos cruces conflictivos. Se trata de los de la glorieta de Bilbao, la de Jorge Luis Borges o las confluencias de la calle Vitoria con la avenida de la Constitución. En otras intersecciones también se ha utilizado como medida de pacificación la eliminación del ámbar intermitente.

Todas estas medidas de seguridad implementadas por el Ayuntamiento han contribuido a reducir «el número de vehículos que pasan a excesiva velocidad» por los puntos de control ubicados en la avenida Castilla y León, Esteban de Alvarado, Juan Ramón Jiménez y Casa la Vega.

Barriada ha indicado que se ha pasado de un 17 % de vehículos que circulaban a mayor velocidad en mayo a un 7 % en agosto. Todo ello, además, viene acompañado de un incremento de la intensidad diaria, que ha pasado de 62.930 vehículos en mayo a 103.374 en agosto. El concejal ha destacado que esta circunstancia contribuye a una correcta convivencia entre peatones y vehículos, pese al incremento de 40.000 coches en ese periodo de tiempo.

Barriada también entiende que el uso de «radares pedagógicos» está ayudando a la reducción de la velocidad en algunas calles donde se han instalado este tipo de dispositivos, como en la calle Conde Lucanor y en la prolongación del Bulevar. Estos radares, que no multan, contribuyen a la reducción de la velocidad, como se ha comprobado en los medidores.