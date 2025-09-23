BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de los Pueri Cantores de Burgos. Escolanía de Pueri Cantores de la Catedral de Burgos

Los Pueri Cantores de Burgos se abren a que participen niñas para ser «más igualitarios»

La Esolanía de la Catedral inicia el curso 2025/2026, en el que «mejorarán» la tradición que comenzó en el siglo XV. No correrá la misma suerte la costumbre del Obispillo

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:34

Las tradiciones están vivas y, por ello, se pueden «mejorar». Así lo entiende la Escolanía de Pueri Cantores de la Catedral de Burgos, que abre sus puertas a que las niñas también formen parte de este grupo desde el curso 2025/2026.

«Las tradiciones no están destinadas a ser estáticas, sino a servir como base para evolucionar y adaptarse», así comienza el comunicado de prensa que la Escolanía ha hecho público. Por tanto, en esa evolución de las tradiciones y en pleno siglo XXI, el grupo de niños podrá estar acompañado también de niñas.

«Transformar Pueri cantores no implica abandonar lo que se ha construido, sino hacerla más inclusiva y relevante para las generaciones actuales y futuras», explican desde la Escolanía. Asimismo, recuerdan que su «propósito fundamental» es «alabar a Dios, enseñar valores y unir a la comunidad».

Los Pueri Cantores de Burgos no cambiarán esta intención, aclarando que, con niñas, «se añade diversidad y nuevas posibilidades», además de revitalizar la coral. Explican también que la transición podrá ser «gradual», manteniendo piezas interpretadas «sólo por niños o sólo por niñas».

¿Podrá haber Obispilla en Burgos?

Cada 28 de diciembre, día dedicado a los Santos Inocentes, la Escolanía de los Pueri Cantores de la Catedral de Burgos escoge un Obispillo. Son los propios compañeros los que eligen a este representante, que pasea por las calles de la ciudad a lomos de un caballo blanco y con un báculo en la mano izquierda.

A partir de este curso, en el que los Pueri Cantores aceptan niñas también en sus filas, surge la duda de si podrá existir una 'Obispilla'. Al respecto, la Escolanía señala que «no se contempla la posibilidad de que sea una niña la elegida para ser Obispillo».

A pesar de la decisión, desde la Escolanía defienden que aceptar niñas en los Pueri Cantores «promueve la igualdad de género», aunque no en todas las tradiciones. Asimismo, esperan que una «coral mixta» aporte «significativos beneficios para la música y para la educación» de esta coral, además de aumentar el número de participantes.

La Escolanía de Pueri Cantores de la Catedral de Burgos comenzó su andadura en el siglo XV. Dejó su actividad en los años 60 del siglo XX, pero la tradición fue recuperada en 1996 de la mano de Luis María Corbí Echevarrieta.

