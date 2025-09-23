Saltando Charcos responde al Ayuntamiento de Burgos: «No queremos cerrar pero nos obligan» La asociación ha emitido un comunicado tras el anuncio del Consistorio del abono de parte de la deuda contraída con la entidad

BURGOSconecta Burgos Martes, 23 de septiembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

«No queremos cerrar pero nos obligan». Con este contundente mensaje responde la asociación Saltando Charcos al anuncio realizado por el Ayuntamiento de Burgos este mismo martes en el que explicaban que ha procedido a abonar «cinco mensualidades» del total que adeudaba a la entidad. 5.255 euros por cada uno de los cinco meses agrupados en dos facturas.

En total, la asociación de Burgos recibirá 26.275 euros, que se corresponden a los meses de enero a mayo, como ha confirmado la presidenta de la Gerencia, Mila del Campo. Sin embargo, aún quedan por abonar otros dos meses, junio y julio. La factura de esos dos meses ascendería a otros 10.110 euros. Con estas cifras sobre la mesa, Saltando Charcos valora positivamente el anuncio pero quieren aclarar que el pago de una parte de la deuda «no varía en absoluto» su situación actual económica, «dado que se trata de dinero que ya ha sido empleado en el desarrollo del programa».

Así lo han asegurado a través de un comunicado en el que además, desconfían del tiempo que transcurrirá hasta que se haga efectivo el pago teniendo en cuenta «los retrasos habituales» que afirman sufrir por parte del Ayuntamiento.

Además, reclaman la fianza depositada por la asociación que, según explican, aumenta la cuantía que se les debe: «Todavía quedaría pendiente la aprobación y el pago de dos meses de la fianza exigida para poder desarrollar el programa, cantidad que asciende a unos 16.000 euros», afirman.

Nuevo pliego para el programa

La entidad también ha querido matizar algunas cuestiones sobre el nuevo pliego para el desarrollo del programa Construyendo mi Futuro que esta asociación venía desarrollando con el Ayuntamiento de Burgos.

Aclaran que Saltando Charcos no se ha presentado esta vez al enteder «que las condiciones técnicas, educativas y laborales del último pliego hacían inviable el desarrollo del programa en condiciones dignas para los chavales y educadores de la asociación». El concurso quedó desierto.

Desde la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos anunciaban este martes la próxima licitación del programa pero para Saltando Charcos, si en este nuevo pliego «no hay variaciones sustanciales», «ni se recogen las demandas» que vienen reclamando «desde hace años», tampoco concurrirán.

«No porque no queramos seguir trabajando con los jóvenes de la ciudad sino porque las condiciones de precariedad lo harán inviable», manifiestan.

El programa que desarrollaba Saltando Charcos con el Ayuntamiento Saltando Charcos venía desarrollando el programa Construyendo mi futuro desde hace años mediante un contrato formal con el Ayuntamiento. Fue en marzo de 2023 cuando empezó a funcionar sin contrato formal, según explicaba la asociación a Burgosconecta. La entidad pidió una prórroga del contrato, porque ya había desarrollado los dos primeros y podía optar a una prórroga de 1+1. El Consistorio de Burgos no tramita la prórroga y tampoco se avisa a la entidad. Empiezan a acumularse los impagos del Ayuntamiento. Fue ahí cuando Saltando Charcos, al ir a reclamar esos pagos, se entera de que no hay contrato y de que en el Ayuntamiento nadie sabe que prestan el servicio. En octubre de 2024 el Ayuntamiento volvió a sacar el pliego, pero quedó desierto. Saltando Charcos no se presentó al concurso después de analizar las condiciones del mismo. «Desajuste entre objetivos y la realidad social, perfil de los destinatarios mal definido, condiciones laborales insuficientes, dotación económica limitada, falta de recursos públicos garantizados, ausencia de coordinación interinstitucional, modelo de evaluación desactualizado y falta de interlocución con el Ayuntamiento», estos son los motivos por los que la asociación no se presentó al pliego. «Lo que parece es que quieren privatizar el servicio, pero esto no es rentable para una empresa», apunta Caballero. Se explicaron al Ayuntamiento estos motivos mediante un informe, «pero en ningún momento se promovió un proceso participativo para escucharnos después de la experiencia que tenemos», denuncian.