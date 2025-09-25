BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Última visita a las obras de Vilatoro. JCR

La ejecución de la obra de las aguas subterráneas de Villatoro está al 80%

La Junta de Gobierno ha solicitado a la CHD que se amplíen plazos para continuar con la obra del cauce, aguas abajo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:14

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha asegurado que la obra de las aguas subterráneas de Villatoro está «ejecutada en torno al 80% de los trabajos» planteados en su momento. Ahora, la Junta de Castilla y León ha aprobado solicitar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) «es un permiso» para «ampliar la obra» en el cauce, aguas abajo del arroyo.

Los plazos que maneja el Ayuntamiento de Burgos «son cortos» dado que esta actuación no se puede llevar a cabo en «los meses de invierno». La ampliación corresponde «ampliar una parte de este proyecto» y lo que se va a solicitar desde la Junta de Gobierno es esa ampliación» que está todavía pendiente de autorización», ha aclarado Ballesteros. Eso sí recuerda que van «en plazo».

Desde el Ayuntamiento de Burgos «se entiende que puede ser más eficaz» en este caso y ya «se incluía en ese propio proyecto», de ahí la decisión de solicitar más margen. Esta nueva actuación «no modifica lo que actualmente se viene ya ejecutando». Desde el equipo de Gobierno se espera que la contestación de la CHD llegue en un plazo «breve de tiempo» ya que la «ventana de tiempo en muy concreta».

Abril de 2026

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, visitaba el pasado mes de agosto, las obras del Arroyo de Villatoro, junto con el presidente de la Gerencia de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso. En esa visita se ponía como fecha límite para la terminación de las obras, el día 1 de abril del año que viene.

Estas actuaciones consisten en el encauzamiento e impermeabilización del cauce del arroyo, la realización de una obra de drenaje y un inventario de los daños estructurales producidos por los movimientos del terreno. En otra fase se realizará el seguimiento de los movimientos de aguas subterráneas y se proporcionarían directrices para el planteamiento final de las soluciones.

