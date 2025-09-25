El límite de gasto del Ayuntamiento de Burgos se fija en 247,6 millones para 2026 El equipo de Gobierno dará a conocer en unas semanas las cuentas que maneja para un ejercicio crucial que, todo hace indicar, deberá someterse de nuevo a una cuestión de confianza para su aprobación

Julio César Rico Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:09

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado «un límite de gasto no financiero para 2026 que se cifra en 247.649.306 euros», esto significa un 2,48% más que para el actual ejercicio, que fue de 241.651.839 euros.

Esto no significa que el Ayuntamiento vaya a tener un presupuesto fijado en 247,6 millones de euros para 2026, sino que es el tope que puede alcanzar. La cantidad hace referencia la que fija el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, para el cálculo del techo de gasto para el conjunto de las administraciones públicas.

El presupuesto de 2026 de Burgos se conocerá más adelante cuando queden fijadas todas las partidas por las diferentes áreas. El equipo de gobierno se reunía hace 15 días para delimitar y conocer las necesidades económicas de todas las concejalías. A partir de ahora tiene que elaborar unas cuentas de las que no se puede pasar de esa cantidad.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se reunía la semana pasada, junto con varios miembros de su equipo, con los portavoces del PSOE, en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa y Josué Temiño.

En la cartera de trabajo estaba la invitación al PSOE a sumarse a las cuentas del Ayuntamiento y aprobar el presupuesto de 2026. Para ello Ayala cedía al grupo socialista la posibilidad de incluir el proyecto que el anterior Ayuntamiento tenía sobre el Bulevar de la calle Vitoria. El PSOE ha rechazado esta posibilidad. Y en los próximos días es el turno de Vox, que también ha sido citado por la alcaldesa para una reunión con el mismo fin.

Un Club del Producto de Burgos

El techo de gasto no financiero ha sido uno de los puntos que ha tratado la Junta de Gobierno de este jueves. Un órgano que también ha adjudicado el contrato de servicio de consultoría para la creación y puesta en marcha de un Club de Producto de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco, financiado con fondos 'Next Generation' a la empresa Open Minds por 173.030 euros sobre un total de la licitación de 225.225 euros.

En la sesión de la Junta de Gobierno también se ha aprobado la memoria técnica para la reparación de soleras del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) y de nombramiento del director de obras y coordinador de seguridad y salud del Ecoparque de Burgos. Además, el Ejecutivo local, en la sesión de este jueves ha dado el visto bueno a la ampliación de los servicios de vigilancia privada para la fortaleza del Castillo y ajustar el personal asignado al Centro de Biodiversidad.

De la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda se ha aprobado la Adjudicación de la redacción de Estudio de Detalle, Proyecto más la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la obra para construir el Centro Social Barriada San Juan Bautista. Esta obra tiene un plazo para desarrollar el proyecto de seis meses y otros 20 de ejecución efectiva con lo que puede estar acabada para entrar en servicio a finales de 2027.