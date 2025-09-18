Ayala ofrece al PSOE hacer el bulevar de la calle Vitoria a cambio de su apoyo al presupuesto La alcaldesa de Burgos ha asegurado que no va a admitir vetos totales a sus cuentas, porque entiende que son obras prioritarias, las que quiere ejecutar

Ya lo anunció el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, en la jornada del lunes. El equipo de Gobierno se abre «sin líneas rojas a la negociación» con la oposición. De esta manera, la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala, ha dado un primer paso con una reunión que ha mantenido este jueves con el PSOE y ha ofrecido los socialistas retomar su proyecto de bulevar en la calle Vitoria.

Ayala ha reconocido que en este año llega el momento de negociar los presupuestos y dado que se encuentran en una situación diferente a la que se encontraban en el año 2024. Eso sí, precisado la alcaldesa que si se pactan los presupuestos, tienen que asumir el total de lo que proponga el PP.

En esa cita, Ayala ha ofrecido al grupo municipal socialista, retomar un plan que al PSOE se le quedó en el tintero, con esta vía principal de Gamonal. Eso sí, siempre a cambio del apoyo de los socialistas a las cuentas municipales. De hecho, la alcaldesa quiere sumar proyectos de otros grupos y por eso la política de mano tendida al principal partido de la oposición.

Eso sí, Ayala ha precisado que este no sería el proyecto que ellos ejecutarían por sí solos, pero que como ya está redactado, el equipo de Gobierno de Burgos estaría dispuesto a impulsarlo. Un impulso que consiste en ejecutar la obra y no solo hablar sobre ella. Se trata de una actuación que tiene un coste aproximado de 12 millones de euros.

Ayala ha recordado, tras su comparecencia, tras la reunión con los socialistas, que el equipo de gobierno ha continuado con algunas de las iniciativas empezadas en el mandato socialista, como el Mercado Norte o el Cívico de Fuentecillas. Ahora la obra del bulevar de la calle Vitoria sería una más. Todo porque indica que le gustaría «pactar los presupuestos con el PSOE»

El PSOE, en esta misma línea de negociación, ha pedido al equipo de Gobierno, que le facilite un borrador de los presupuestos. Unas cuentas que van a incluir, por voluntad de todo el equipo de gobierno, las obras del túnel de la calle Santander.

