Contratación redactará los pliegos del nuevo concurso de la Escuela de Música para agilizar la aprobación Ante el inicio del curso, el 15 de octubre, padres, madres, alumnos y docentes han decidido paralizar las movilizaciones y esperan que el Ayuntamiento responda aumentando su aportación a la Escuela

La Junta de Gobierno Local ha procedido a aprobar de urgencia encomendar a Contratación la redacción de los pliegos del nuevo, contrato de gestión y enseñanza en la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, espera que puedan estar listos en los próximos días.

El equipo de Gobierno de Burgos entiende que se trata de un «asunto urgente y difícil» de gestionar desde el área de Cultura y se ha hecho efectivo el traspaso a Contratación en la Junta de Gobierno de este jueves 25 de septiembre. Así se podrán aprobar los pliegos en los próximos días.

Ballesteros ha recordado que ya se estaban trabajando esos pliegos desde el área de Contratación desde hace dos semanas. Pero para darle «agilidad, y dado la acumulación de contrato» en la Gerencia de Cultura y Turismo se ha procedido a informar a la Junta de Gobierno para su tramitación desde aquella área.

Así se ha trasladado todo lo que tiene que ver con ese expediente y con la gestión de los pliegos y con su futura adjudicación, las mesas de contratación, y otros trámites «al área de contratación» porque entienden que se puede «dar más agilidad en este caso concreto a la licitación de este contrato de la Escuela de Música.

A pesar de la urgencia con la que el equipo de Gobierno entiende que debe «impulsar este servicio», Ballesteros ha preferido no dar plazos ni adelantar las fechas que llevarán a la aprobación de estos nuevos pliegos.

El inicio del curso con el actual concesionario es inminente. El Ayuntamiento hace dejado la fecha del 15 de octubre para el inicio de las clases. Los padres y madres de los alumnos de la escuela están recibiendo estos días las comunicaciones acerca de los horarios de las clases y también la documentación para posibles cambios de horas. En este sentido en los próximos días recibirá un correo con las instrucciones y los horarios disponibles para solicitar cambios en las asignaturas de grupo.

Ante el inicio del curso, el mes que viene se han paralizado todas las movilizaciones que estaban previstas los jueves.

Apertura del proceso de admisión para el curso 2025-2026

La Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón' ha anunciado la apertura del proceso de admisión para nuevos alumnos para el curso académico 2025-2026. La matrícula está dirigida a todos los solicitantes nacidos en 2021 o años anteriores, es decir, a partir de los 4 años cumplidos en 2025.

La lista completa de plazas disponibles se ha publicado este jueves en la web oficial de la escuela. A partir del lunes 29 de septiembre, los interesados podrán solicitar cita previa para formalizar la matrícula a través de los enlaces habilitados según el año de nacimiento del solicitante.

Las vacantes se distribuyen entre las dos sedes de la escuela: Bernardas (calle Calzadas) y Gamonal (calle Pablo Ruiz Picasso). Los alumnos podrán cursar la formación musical en una sede e instrumento en otra, siempre que existan vacantes disponibles.

El acceso a la matrícula, así como la elección de horarios y asignaturas instrumentales, se realizará por orden de cita previa. Cada solicitante deberá acceder al enlace correspondiente a su año de nacimiento para completar el formulario. Tras ello, recibirá un correo electrónico de confirmación, que garantiza que la cita se ha registrado correctamente. En caso de no recibir dicho correo, la cita no habrá sido registrada. Es importante tener en cuenta que la selección de un año de nacimiento incorrecto provocará la anulación de la matrícula.

