Mantendrán las cocheras de los buses urbanos de Burgos en carretera de Poza hasta decidir dónde ubicarlas Urbanismo ha visado este martes la decisión de entregar a tres empresas que tenían aprovechamientos en las cocheras otros en otra zona de la ciudad y el Consistorio así recupera el cien por cien del suelo

El proyecto de construir viviendas en el solar de las actuales cocheras de autobuses urbanos. En la carretera de Poza tendrá que esperar. El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que las cocheras de Autobuses Urbanos se «van a mantener en la carretera de Poza» hasta que se decida dónde ubicar las nuevas que estarán cerca de las «hidrogeneras» que contempla el proyecto de Valle de Hidrógeno.

El Ayuntamiento de Burgos recupera así la totalidad del solar en el que se ubican los garajes y talleres porque, «por el momento no se moverán de ahí» las instalaciones. Esto es así por la decidida apuesta del Ayuntamiento por la tecnología de los autobuses que funcionen con hidrógeno. La idea es tener cerca los surtidores para llevar una toma a las futuras cocheras, que todo hace indicar podrían estar en el polígono de Villalonquéjar

Los últimos equipos del gobierno han venido trabajando sobre la idea de ubicar las cocheras de los autobuses urbanos fuera del casco urbano, en la actualidad se encuentran en una parcela mitad de camino entre el polígono Burgos este y el barrio de San Cristóbal. Una parcela que está destinada a promociones de viviendas.

Con esta idea tres empresas tenían un aprovechamiento de suelo en este lugar. Lo han venido reclamando desde hace tiempo y la junta de gobierno del pasado 18 de septiembre aprobó la propuesta para conceder hasta tres empresas aprovechamiento de suelo en otros lugares de la ciudad. Se trata de un acuerdo de la junta de gobierno de 2012, que concedía eso aprovechamientos.

Una vez que las tres empresas lo reclamaron, el Ayuntamiento de Burgos puso en marcha ha puesto en marcha los mecanismos para que conceder aprovechamientos en «la calle Manuel de la Cuesta y en El Parral». De esta manera, el Consistorio dispone del cien por cien de los terrenos donde se ubican de los talleres».

En la sesión de Urbanismo de este martes también se ha dado cuenta del nombramiento de los componentes de la Mesa de Contratación, del procedimiento del contrato de servicios de la ejecución de túnel y peatonalización de la calle Santander; también de Tramo 4 del Bulevar. La segunda fase de ejecución la hará Construcciones Jacinto Lázaro por 3.022.736,53 euros.

Urbanismo también ha informado del modificado y la continuación provisional de las obras de rehabilitación integral sostenible con mejora de eficiencia energética del edificio de la sede de la Policía Local y Bomberos de Burgos en su primera fase; y de la enajenación mediante subasta pública de la parcela 28 del Polígono de Villalonquéjar IV en Burgos. En la misma sesión se ha procedido a la apertura del procedimiento de adjudicación, para la enajenación mediante subasta pública de otra parcela situada en la Unidad de Actuación de la Antigua Estación.

Por lo que respecta al proyecto del Centro Social Barriada San Juan Bautista, Manso ha informado de lo va a redactar MBG Ingeniería y Arquitectura, por un precio de 90.750 euros.

