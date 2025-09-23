Mejorarán 44 aseos de las habitaciones del hospital de Fuente Bermeja por 300.000 euros Los aseos del hospital de Burgos se encuentran aviejados. La Junta los reformará en un plazo de seis meses

La Dirección General de la Salud Pública de la Junta de Castilla y León alertaba en los años 2003 y 2024 de varias deficiencias subsanables en los cuartos de baño de varias habitaciones del hospital Fuente Bermeja. Unas deficiencias que se pretenden subsanar con una inversión de 304.986,25 euros (IVA incluido) por parte de la Consejería de Sanidad.

En esos informes de los últimos dos años se indicaba que la actual disposición de estos cuartos de baño impide en todos los casos la entrada de personas con discapacidad, principalmente en las duchas, pero tampoco cumplen la normativa los inodoros y los lavabos.

El objetivo de esta actuación, que costará 252.054,75 euros sin IVA, es adecuar las zonas de aseo a la normativa vigente, especialmente en todo lo que atañe a la higiene, accesibilidad y servicios, mejorando las condiciones de entrada y uso de los baños de los pacientes, así como de apoyo del personal profesional.

El hospital Fuente Bermeja pertenece al Complejo Asistencial Universitario de Burgos y es una más de las dependencias de la Junta en Burgos. Para este año se van a aplicar 25.415,52 euros, de los cuales ya se ha hecho reserva en el presupuesto; y para 2026, los restantes 279.570,73. El grueso de la obra se va a realizar en 2026 y la empresa a la que se le encarguen los trabajos tendrá seis meses para su ejecución.

Para llevar a cabo estas obras se tienen en cuenta las características del edificio y las instalaciones ya existentes. La empresa que resulte adjudicataria deberá adecuar todos los aseos de las habitaciones previa consulta con la dirección del centro hospitalario. También será la encargada de su puesta en funcionamiento, ajuste, pruebas y certificados, según proceda.

De Antituberculosos a hospital de patología mental

Se fundó en 1956 como Sanatorio Antituberculoso, relevando al emplazado anteriormente en Fuentes Blancas, este hospital dispuso en sus comienzos de 200 camas distribuidas en tres plantas. El hospital trataba exclusivamente procesos médicos, derivando los quirúrgicos al hospital de Leza, en Álava. En los años 80 del siglo pasado pasó a denominarse Hospital de Enfermedades del Tórax.

Con la erradicación prácticamente de la enfermedad, este centro se cerró en 1994. Años después, pasó de reformarse el edificio y adaptarlo para dependencias sanitarias para pacientes con patología mental crónica. Consta de 88 camas y el centro tutela tres pisos para 12 pacientes. En 2005 se integró en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl).