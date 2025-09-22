La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada La práctica totalidad de los 127 nudos de tensión operativos en la provincia no tienen capacidad para atender más demanda. Sólo quedan 0,12 MW disponibles en uno de los nudos operados por Viesgo en Melgar de Fernamental

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:15

La red de distribución de energía eléctrica de la provincia de Burgos se encuentra ahora mismo totalmente colapsada. Así lo advierten las propias compañías eléctricas, que días atrás publicaron los mapas de capacidad de la red de distribución de todo el territorio nacional, una información solicitada previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que muestra que la red está cerca del límite en el conjunto de España, con territorios como Burgos totalmente colapsados.

De acuerdo a los datos de las propias operadoras de distribución, la provincia de Burgos cuenta con un total de 127 nudos de más de 1 kV de tensión repartidos por todo el territorio. Y sólo uno de ellos, operado por Viesgo en Melgar de Fernamental, cuenta con capacidad para atender más demanda que la actual. Eso sí, según la empresa, sólo tiene disponible 0,12 megawatios, lo que supone prácticamente nada.

El resto de nudos, operados fundamentalmente por Iberdrola (124 instalaciones, los otros tres son de Viesgo), operan ya al 100% de su capacidad total, por lo que no tienen margen de maniobra para atender de manera inmediata un incremento significativo de la demanda de distribución. Eso sí, seis de las instalaciones de Iberdrola tendrían capacidad de ampliación a medio y largo plazo si se dan las condiciones oportunas, aunque eso supondría apenas un parche.

¿Y eso qué implica? Pues fundamentalmente supone un lastre para la llegada de nuevas empresas electrointensivas o la ampliación de las ya existentes y para la electrificación del parque automóvil, entre otras muchas cuestiones. Así de hecho lo han advertido diferentes agentes del sector, empezando por la propia asociación de empresas distribuidoras de electricidad (Aelec).

En los últimos tiempos, la patronal, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, viene alertando de la problemática derivada de esta saturación, que estaba provocando un cuello de botella en el conjunto del territorio nacional, mucho más conflictivo en unos territorios que en otros. Y es que, si bien es cierto que la red nacional de distribución cuenta ahora mismo con alrededor del 16,6% de su capacidad sostenible, varios territorios están en una situación crítica.

Esa es la situación en la que se encuentra Burgos, pero no es exclusiva. Otras provincias de Castilla y León como Ávila, así como el País Vasco, La Rioja y Navarra también se encuentran en una situación muy similar. De hecho, en el conjunto del territorio nacional, sólo se salvan de la problemática Asturias y los dos archipiélagos.

Al respecto, la propia patronal de Castilla y León calificaba días atrás la situación de «crítica» y urgía a la puesta en marcha de un mapa regulatorio que permitiera acelerar inversiones en la red de distribución. A juicio del presidente de la CEOE en la comunidad autónoma, Santiago Aparicio, la falta de nuevos nudos de distribución lastra la competitividad empresarial y, por ende, la economía.

Proyectos frenados

De hecho, en los últimos años se han visto ejemplos de esta circunstancia en la propia provincia de Burgos. El retraso en la electrificación del polígono Los Pedernales de Villagonzalo ha lastrado durante mucho tiempo su desarrollo, y varias iniciativas empresariales se han topado con ese problema, complicando su puesta en marcha, sobre todo en el entorno de Burgos capital, Aranda y Miranda, donde se localizan la mayor parte de subestaciones de la provincia.

Sin embargo, y a raíz de las advertencias de la patronal del sector, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático se insiste en que desde 2020 se ha otorgado el acceso a la red a peticiones suficientes para doblar la demanda nacional. En total, fuentes ministeriales señalan que en los últimos ejercicios se han concedido 43 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas de energía, aplicando en todo caso medidas para «evitar la especulación».