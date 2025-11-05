Burgos amplía su red de carriles bici con un tramo de 365 metros en Las Huelgas Se trata de un carril bidireccional en la calle Comendadores, que une la avenida de Palencia con la zona universitaria y el Monasterio de Las Huelgas

Burgos sigue ampliando su red de movilidad sostenible, a través de carriles bici, esta vez con la puesta en servicio de un nuevo tramo de carril bici en la zona de Las Huelgas, en la calle Comendadores, una actuación que suma 365 metros lineales de recorrido bidireccional y que ha supuesto una inversión de 305.000 euros procedentes de fondos europeos.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha presentado este miércoles este tramo, acompañada por el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso y concejales del PSOE, más los técnicos municipales de Movilidad y de la empresa que ha diseñado el carri. La regidora ha valorado el trabajo del área y la apuesta por «ofrecer alternativas» al vehículo privado y favorecer una ciudad «más sostenible y segura para peatones y ciclistas».

Este tramo se enmarca y conecta con el entorno de Las Huelgas, una zona que, según Ayala, «resulta clave para dar continuidad» a la red ciclista de la ciudad. La alcaldesa ha recordado que este proyecto fue diseñado durante el anterior mandato, pero ejecutado por el actual equipo de Gobierno. El objetivo es «continuar esa línea, ampliando las conexiones y garantizando la seguridad tanto de peatones como de ciclistas», ha apuntado.

Próximas actuaciones

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Manuel Manso, ha detallado que el Ayuntamiento tiene ya varios proyectos adjudicados que incorporan carriles bici, entre ellos el del tramo 'low cost' del Bulevar; a ellos se suman los proyectos del acceso al barrio de Cortes y la licitación del carril bici y la senda peatonal hacia Villatoro y la Facultad de Medicina, con una inversión conjunta de 4,5 millones de euros.

Manso ha destacado que todas las nuevas infraestructuras seguirán el mismo criterio, como es el de hacer «carriles bici segregados de las aceras, con el objetivo de reforzar la seguridad». También ha recordado que Burgos cuenta ya con la primera glorieta holandesa de la ciudad, en la que el carril bici se integra en el propio anillo de circulación.

La intención del equipo de Gobierno es que Burgos cierre este mandato con un récord de kilómetros de carril bici ejecutados. En este sentido, también Ayala ha subrayado

que el Consistorio está gestionando actualmente «más de 50 millones de euros en inversiones en ejecución», y que la prioridad del equipo de Gobierno es «cumplir con los compromisos asumidos».