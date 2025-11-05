La jira del Curpillos regresará a El Parral La ciudadanía se ha decantado mayoritariamente por la tradición de El Parral frente a la comodidad de La Quinta en una consulta popular cuyo resultado será asumido por el Ayuntamiento de Burgos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:02

La jira del Curpillos regresará al parque del Parral, tal y como ha confirmado hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha asegurado que el Ayuntamiento respetará el resultado de la consulta ciudadana realizada para decidir la ubicación de la tradicional fiesta, en la que la mayoría de los participantes se han decantado por El Parral en detrimento del paseo de La Quinta, donde se ha celebrado en los dos últimos años.

La regidora ha destacado que la diferencia entre ambas opciones ha sido «muy significativa, con unos 5.000 votos de ventaja a favor de El Parral frente a La Quinta». Ha reconocido que la urna de las peñas, con alrededor de 500 votos, mostraba una «tendencia distinta», con mayoría a favor de La Quinta, pero ha indicado que el resultado global refleja de forma clara la preferencia de la ciudadanía.

En cualquier caso, Ayala ha recordado que habrá que «tener en cuenta las recomendaciones» de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ya que en El Parral se ha realizado recientemente una intervención y «habrá que procurar que no se vea afectada». Preguntada por si ha sorprendido el resultado, la regidora ha explicado que ambas ubicaciones contaban con «argumentos muy potentes».

Así El Parral representa la tradición en Burgos, porque el Curpillos siempre se ha celebrado en torno a Las Huelgas, mientras que La Quinta ofrecía «más comodidad y espacio», ya que este año acogió a unas 50.000 personas, frente a una capacidad «superior a la mitad en El Parral», ha indicado.

Ayala ha concluido que, una vez expresada la voluntad popular, el Ayuntamiento estudiará «cómo adaptar la organización» de la jira a las características del espacio elegido por los burgaleses

