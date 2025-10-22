Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral El Ayuntamiento de Burgos impulsa una consulta popular para que la ciudadanía se exprese y decida dónde quiere celebrar la tradicional jira de las peñas

Julio César Rico Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La ciudadanía burgalesa va a tener la oportunidad de expresar su opinión acerca de donde quiere celebrar la jira del Curpillos, en el parque de El Parral, donde se ha celebrado tradicionalmente o en el paseo de La Quinta, como como se viene celebrando desde 2023.

El Ayuntamiento de Burgos va a impulsar esa consulta popular para conocer el «sentir mayoritario» de la población de Burgos acerca del emplazamiento, como ha asegurado el responsable de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, Cesar Barriada.

Las votaciones se van a poder llevar a cabo a través de la web municipal, donde tienen la posibilidad de manifestar su opinión. También de manera física «en la sede la Hermandad de Peñas», en la calle Eduardo Martínez del Campo, en horario de 17:00 a 20:00 horas. La consulta popular se va a extender lo largo de una semana entre los días 28 de octubre hasta el 4 de noviembre.

Las opciones y las papeletas

La papeleta de votación ofrece dos opciones con un texto que dice que «la festividad del Curpillos, también conocida como 'Corpus Chico', «es una celebración tradicional burgalesa declarada de Interés Turístico Regional, que combina lo religioso y lo popular. La jornada comienza con actos sacros y militares durante la mañana, para dar paso posteriormente a la vertiente más festiva y gastronómica. ¿Dónde quieres que se celebre la fiesta posterior a los actos tradicionales del Curpillos?». Y se ofrecen las dos opciones de hacerlo en La Quinta o en El Parral.

El Ayuntamiento de Burgos tomará una decisión, viendo la opinión y después actuará en comsecuencia, ha indicado el concejal; por eso se manifiestan su neutralidad y «no decantarse» por ninguna de las dos opciones a priori. Con todos los datos, el equipo de Gobierno «procederá al análisis» y Barriada ha prometido que «la mayor brevedad posible» se conocerá, tras la consulta, la ubicación.

Precisamente el 28 de octubre, como ha avanzado el responsable de Festejos, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, estará en Burgos para mantener una reunión con la alcaldesa, Cristina Ayala, y posteriormente visitar el parque del Parral para conocer, como han quedado las obras de recinto, propiedad del Estado, pero gestionado por el Ayuntamiento de Burgos.