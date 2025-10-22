BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la fiesta del año pasado. RRH

Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral

El Ayuntamiento de Burgos impulsa una consulta popular para que la ciudadanía se exprese y decida dónde quiere celebrar la tradicional jira de las peñas

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:13

Comenta

La ciudadanía burgalesa va a tener la oportunidad de expresar su opinión acerca de donde quiere celebrar la jira del Curpillos, en el parque de El Parral, donde se ha celebrado tradicionalmente o en el paseo de La Quinta, como como se viene celebrando desde 2023.

El Ayuntamiento de Burgos va a impulsar esa consulta popular para conocer el «sentir mayoritario» de la población de Burgos acerca del emplazamiento, como ha asegurado el responsable de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, Cesar Barriada.

Las votaciones se van a poder llevar a cabo a través de la web municipal, donde tienen la posibilidad de manifestar su opinión. También de manera física «en la sede la Hermandad de Peñas», en la calle Eduardo Martínez del Campo, en horario de 17:00 a 20:00 horas. La consulta popular se va a extender lo largo de una semana entre los días 28 de octubre hasta el 4 de noviembre.

Las opciones y las papeletas

La papeleta de votación ofrece dos opciones con un texto que dice que «la festividad del Curpillos, también conocida como 'Corpus Chico', «es una celebración tradicional burgalesa declarada de Interés Turístico Regional, que combina lo religioso y lo popular. La jornada comienza con actos sacros y militares durante la mañana, para dar paso posteriormente a la vertiente más festiva y gastronómica. ¿Dónde quieres que se celebre la fiesta posterior a los actos tradicionales del Curpillos?». Y se ofrecen las dos opciones de hacerlo en La Quinta o en El Parral.

Noticias relacionadas

Burgos someterá a consulta popular el lugar de celebración del Curpillos de 2026

Burgos someterá a consulta popular el lugar de celebración del Curpillos de 2026

El Curpillos llena de vida el Paseo de La Quinta bajo un sol abrasador

El Curpillos llena de vida el Paseo de La Quinta bajo un sol abrasador

Tradición y fe marcan en Burgos el inicio del Curpillos, la fiesta más singular

Tradición y fe marcan en Burgos el inicio del Curpillos, la fiesta más singular

El Ayuntamiento de Burgos tomará una decisión, viendo la opinión y después actuará en comsecuencia, ha indicado el concejal; por eso se manifiestan su neutralidad y «no decantarse» por ninguna de las dos opciones a priori. Con todos los datos, el equipo de Gobierno «procederá al análisis» y Barriada ha prometido que «la mayor brevedad posible» se conocerá, tras la consulta, la ubicación.

Precisamente el 28 de octubre, como ha avanzado el responsable de Festejos, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, estará en Burgos para mantener una reunión con la alcaldesa, Cristina Ayala, y posteriormente visitar el parque del Parral para conocer, como han quedado las obras de recinto, propiedad del Estado, pero gestionado por el Ayuntamiento de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  3. 3 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  4. 4 Herido un ciclista menor de edad tras colisionar contra un coche en Burgos
  5. 5 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  6. 6 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  7. 7 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos
  8. 8 600.000 euros para 52 negocios rurales: así se impulsa la transferencia de empresas en Burgos
  9. 9 Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés
  10. 10 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral

Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral