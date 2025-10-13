Patrimonio Nacional recepcionará las obras de El Parral el 21 de octubre A partir de esa fecha, se reunirá la comisión mixta, formada por técnicos municipales y de patrimonio para decidir horarios de apertura y cierre y otras particularidades de este espacio recuperado para Burgos

Julio César Rico Burgos Lunes, 13 de octubre 2025, 09:27 Comenta Compartir

El concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, adelantaba esta semana que Patrimonio Nacional tiene previsto recepcionar las obras de El Parral el 21 de octubre. En esa fecha, el propio concejal, con un técnico de Medio Ambiente, se ha fijado una cita con representantes de la entidad estatal «para establecer diferentes aspectos del convenio».

Fue el Ayuntamiento de Burgos el que se puso en contacto con Patrimonio Nacional para preguntar por la situación del parque, una vez que las obras están prácticamente terminadas. Uno de los aspectos fundamentales que se tratará con la entidad dependiente del ministerio es el horario de apertura y cierre del parque del Parral después de la colocación de las puertas.

El convenio establece la creación de una comisión mixta de seguimiento. Precisamente la presencia de Niño y de un técnico del Ayuntamiento de Burgos con otros técnicos y responsables de Patrimonio responde a esta obligación del contrato. El edil apuntaba que hay que «estudiar y planificar cómo hacerlo y el Ayuntamiento aún no tiene nada decidido al respecto».

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, confirmaba el pasado 23 de junio que en septiembre quedaría terminada la obra. Así ha sido en su parte paisajística y de mejora. La última actuación realizada ha sido la de la colocación de las puertas, este pasado mes de septiembre. Antes de esta cita del mes de junio con la alcaldesa, Cristina Ayala, De la Cueva anunciaba la inversión de cinco millones de euros para varias obras en la ciudad hace tres años.

Esa inversión hacía referencia a la torre del Hospital del Rey y a la del muro perimetral de la ermita de San Amaro, así como varias actuaciones en la plaza del Sobrado. Todas estas obras deberán estar terminadas en junio de 2026, porque se encuentran afectadas por fondos europeos finalistas.

Fiesta del Curpillos

Una de las preocupaciones del equipo del Gobierno, de los representantes de las peñas y de buena parte de la ciudad de Burgos es qué va a pasar con la fiesta del Curpillos una vez que esté recuperado El Parral. En su visita a la ciudad en el mes de junio, De la Cueva aseguró que desde Patrimonio Nacional no se va a obligar a nadie a que se haga o no se haga la jira en este parque

Y solo unas semanas antes Ayala, en la fiesta del Curpillos en el barrio de Huelgas, dejó caer la posibilidad de realizar «una encuesta, o una consulta popular» para preguntar sobre el lugar de celebración del Curpillos de 2026. Aunque el parque es de titularidad estatal, la gestión del espacio es del Ayuntamiento de Burgos.

La parte más popular del Curpillos ha tenido lugar en el parque de El Parral, situado entre el Monasterio y el Hospital del Rey hasta el año 2023. La edición del año pasado y la de este año se ha trasladado por las obras hasta el parque de La Quinta, a la altura de las Veguillas. Es la tradicional romería o «jira» que se realiza tras los actos matinales en el barrio de Las Huelgas.

Está muy arraigado en la tradición que los burgaleses y foráneos que llegan a la ciudad para disfrutar de la fiesta se acercan a degustar las apetitosas viandas, en las casetas que montan las peñas recreativas y centros regionales.