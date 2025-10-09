Las obras en las antiguas naves de Manuel Altolaguirre se encarecen en 163.000 euros El Ayuntamiento de Burgos da luz verde al modificado del proyecto tras la detección de tierras contaminadas y el plazo de ejecución se prolonga otros tres meses

Las obras de demolición de las antiguas naves abandonadas en la calle Manuel Altolaguirre y la urbanización de la parcela donde se levantaban se desbloquean. Tres meses y medio después de que los trabajos se paralizaran por la detección de tierras contaminadas por restos biológicos, el Ayuntamiento de Burgos ya ha dado luz verde a la modificación del proyecto que permitirá a los operarios de Alpesa volver al tajo.

Eso sí, la reanudación de las obras viene de la mano de un incremento del presupuesto y del plazo de ejecución. Y es que, tal y como contempla el propio modificado del proyecto, es necesario acometer una gestión de las tierras contaminadas diferente a la prevista inicialmente.

De esta forma, el presupuesto de la obra se ha encarecido en 163.008,14 euros (IVA incluido), lo que supone un incremento del 35,87% del presupuesto de adjudicación inicial, cifrado en 454.421 euros (IVA incluido), que en su momento supuso una rebaja del 19,8% respecto al presupuesto base propuesto por el Ayuntamiento de Burgos en la licitación.

Además, el modificado del proyecto también contempla un aumento del propio plazo de ejecución de la obra, que en un primer momento se estimaba en seis meses desde el inicio de los trabajos. El nuevo plazo es de otros tres meses y medio a contar desde el reinicio de las obras, por lo que se prevé que a principios del año que viene puedan estar culminadas. De momento, esta semana se ha vuelto a ver movimiento de maquinaria en la parcela.

A grandes rasgos, el proyecto contemplaba la demolición de las antiguas naves, una actuación ejecutada ya meses atrás, así como la urbanización completa de la parcela, que todavía está pendiente.

La mitad del solar servirá para ampliar el aparcamiento disuasorio de Las Torres, que ganará otro centenar de plazas. La otra mitad se urbanizará como zona verde de bajo mantenimiento con la posibilidad futura de servir como ampliación del colegio Juan de Vallejo, situado en la parcela adyacente.

