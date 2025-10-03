La regeneración del pueblo antiguo de Gamonal se queda sin financiación europea El Ayuntamiento de Burgos ejecutará toda la inversión, cuantificada en unos 20 millones, con fondos propios ya que el Ministerio de Hacienda ha cortado la inversión

Julio César Rico Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 14:01

El Ayuntamiento de Burgos se ha llevado un buen revés. El Ministerio de Hacienda ha desestimado la solicitud de fondos planteada meses atrás por el Ayuntamiento de Burgos para financiar con 9 millones de euros parte del proyecto de regeneracion del pueblo antiguo de Gamonal.

El presidente de la comisión especial de Fondos Europeos, Ángel Manzanedo, ha informado de que el Gobierno de España «no favorece a la ciudad en un proyecto estratégico». Eso sí, queda una mínima oportunidad, porque la solicitud se ha quedado en la reserva. Lo peor del caso, según Manzanedo, es que en la resolución ministerial no se ha aportado «una sola explicación» de por qué Burgos se ha quedado fuera de esta concesión.

Manzanedo ha subrayado que el Gobierno de Sánchez le ha quitado al Ayuntamiento de Burgos «la posibilidad de acceder» a esta ayuda y ha dejado el proyecto «en la reserva», junto a otros proyectos de Aranda de Duero y Valladolid.

La ciudad se queda así sin los «nueve millones» de euros a los que optaba para la mejora del entorno urbano del pueblo antiguo de Gamonal. Existe, no obstante, una pequeña posibilidad, siempre que alguno de los ayuntamientos de Castilla y León que han recibido fondos -Palencia, León y Salamanca- renuncien a ello. En todo caso, Manzanedo ha anunciado que el Ayuntamiento de Burgos va a presentar «un recurso» ante el Ministerio de Hacienda.

Esta situación coloca a Burgos fuera de la órbita de las ayudas del Gobierno, Como también se ha quedado el Mercado Norte, en una obra que la Junta de Castilla y León sí va a aportar dos millones de euros. El concejal de hacienda también ha incidido en que el Gobierno tampoco favorece la recuperación del Tren Directo, mientras la ciudad invierte 600.000 euros en un convoy logístico entre Burgos y Valencia.

Otros fondo

En el resto de fondos que gestiona el Ayuntamiento de Burgos, Manzanedo ha explicado que la obra del edificio de Bomberos y Policía tiene una subvención concedida de tres millones de euros de un total de proyecto de 7,8 y la fecha fin de ejecución es el 31 de marzo de 2026. El edil ha asegurado que «la empresa Herce está cumpliendo con el cronograma» establecido.

En lo que se refiere al Plan de Turismo, se cumple con la «prórroga de seis meses, concedida hasta el 30 de junio de 2026». También avanza a buen ritmo la adaptación del Centro de Tratamiento de Residuos -de la fracción orgánica del contenedor marrón- y las obras darán comienzo en breve espacio de tiempo.

La comisión también ha dado cuenta de que se va a licitar de forma inminente el despliegue de la plataforma tecnológica de soluciones digitales y de los destinos de la red de destinos turísticos inteligentes. La fecha fin de ejecución es el 30 de junio de 2026.