Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander Al apartado de seguridad y salud lo han hecho un total de cinco. Este viernes se va a proceder a la apertura de los sobres y conocer las ofertas

Julio César Rico Burgos Jueves, 2 de octubre 2025, 13:34

Se ha cumplido el plazo previsto, el 29 de septiembre, para la presentación de ofertas de empresas para la realización del proyecto de peatonalización y construcción de un túnel en la calle Santander. Sin embargo, no ha atraído lo suficiente a los estudios de arquitectura, ya que, como ha confirmado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, al término de la Junta de Gobierno celebrada este jueves, «solo una empresa» se ha presentado al concurso para la redacción del proyecto.

La apertura de sobres se va a celebrar este viernes día 3 de octubre, y será en ese momento cuando se conozca quién es la mercantil que se ha presentado ya la que se le va a conceder, si no hay oposición, la redacción de este proyecto que conforma un total de 2,0 3 millones de euros según la licitación.

Sí que ha tenido más respuesta la oferta del lote dos, referente al plan de seguridad y salud. En este apartado han concursado un total de cinco empresas y también este viernes se va a conocer las ofertas presentadas por cada una de ellas.

El proyecto

Aunque solo ha concursado una empresa para la redacción del proyecto de la calle Santander, el equipo de Gobierno de Burgos lo sigue considerando como el «más importante» de los que va a ejecutar en este mandato.

El proyecto Xpande contempla la construcción del túnel de la calle Santander como acción más relevante. Sin embargo, tanto la alcaldesa Cristina Ayala como el concejal de Urbanismo Juan Manuel Manso, saben que va a ser difícil que llegue antes de que termine el mandato en mayo de 2027.

La parte más importante de la obra, más allá del túnel y la peatonalización de la calle Santander, está en el Mercado Norte y la construcción de un nuevo inmueble. En este sentido, el Ayuntamiento ya ha encargado a la empresa que realizó el primer proyecto -AJO- la ejecución del modificado. Asciende a 127.000 euros y si las cosas van como desean, podría licitarse la obra antes de que termine 2025.

