El Ayuntamiento y el Burgos CF se volverán a sentar el viernes para abordar la reforma de El Plantío El consejero delegado del Burgos CF, Alejandro Grandinetti, confirma que este martes se registrará el proyecto en el Consistorio. El club pretende tener la reforma completa en 2028

El consejero delegado del Burgos CF, Alejandro Grandinetti, ha asegurado en el programa Tiempo Extra de Burgos Deporte, que este viernes se reunirán con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y parte del equipo de Gobierno para tratar de empezar a buscar caminos de «colaboración entre las dos entidades» de cara a la remodelación del estadio municipal de El Plantío.

La reunión se llevará a cabo después de que el último encuentro celebrado entre ambas partes semanas atrás se cerrara sin acuerdo, a la espera, entre otras cuestiones, de la presentación formal del proyecto. Un proyecto que está previsto que se presente en el Consistorio este mismo martes.

En este sentido, la propuesta lanzada por el club y defendida por el propio presidente, Marcelo Figoli, pasa por cerrar totalmente El Plantío mientras se acomete una remodelación integral de la Tribuna y los dos fondos y el traslado temporal del equipo a otro campo modular, un plan que, según Grandinetti, podría llevarse a cabo en un «máximo de un año y seis meses».

Mientras tanto, el Ayuntamiento, a la espera de contar con el proyecto, apostaba por una reforma por fases, comprometiéndose a colaborar y recordando, en todo caso, que la reforma de la Tribuna es una obligación contemplada en el convenio de cesión del estadio.

Grandinetti cree que «se llegará a un buen acuerdo» tanto para el club como para Burgos, porque el estadio es un «proyecto de ciudad» que llega de la mano de inversión ajena a la Administración en un importante porcentaje.

Eventos de mayor categoría

El consejero delegado es «optimista» en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos, pero si no se llega a ninguna entente, Grandinetti ha descartado que Marcelo Figoli abandone el barco porque «la inversión» que ha realizado ya en el club es «casi similar a la que se haría para remodelar el estadio y nadie tira esa cantidad de euros por la ventana». Además, Burgos tiene una oportunidad para «realizar eventos de mayor categoría», no sólo en el fútbol.

19.300 Espectadores El proyecto del Burgos CF plantea una ampliación del aforo de El Plantío hasta las 19.300 localidades.

En las últimas semanas, desde la última cita en la tercera semana de agosto, tanto Ayala como el vicealcalde, Juan Manuel Manso, han asegurado que desde el equipo de Gobierno no se van a pronunciar sobre el estadio hasta no contar con un proyecto sobre la mesa. Ahora, con estos documentos en mano, Ayala tendrá que estudiar de qué manera colaborar.

Grandinetti, como representante del primer equipo de fútbol de la provincia, sabe -como también lo ha reconocido Ayala- que el Ayuntamiento y el Burgos CF están condenados a entenderse. Y eso que, en las dos últimas citas del mes de agosto las posturas no eran cercanas.

Preproyectos que no son suficientes

El consejero delegado ha asegurado que ya han presentado «varios preproyectos» que por el momento no han sido suficientes para el equipo de Gobierno. Pero con la entrevista del viernes que viene «se abre la oportunidad de negociación» y en este sentido ha advertido de que para que un club sea grande debe andar «bien no sólo en el aspecto deportivo».

Ha recordado que Marcelo Figoli llegó a Burgos «a gestionar, a trabajar, a arremangarse». La idea es «ir cambiando» roles de empresas o instituciones y «generar confianza» y no sólo en el ámbito regional o nacional, porque la idea es «transnacionalizar» la sociedad para tener un «proyecto que sea realmente ambicioso».

30-40 Millones de euros El proyecto contempla una inversión de más de 30 millones de euros, a financair entre el club y el Ayuntamiento.

En esta idea de hacer un Burgos CF grande, con un estadio acorde a su categoría de club y de ciudad, está la premisa de que el club es mucho más que un equipo de fútbol, es «una institución».

Y ha recordado Grandinetti que el estadio remodelado quedará «para la ciudad, para los burgaleses», algo que «no es soñar ni hacer castillos en el aire», sino simplemente tener «en claro las metas a las cuales aspiramos», ha subrayado. Y en esas se encuentran ahora mismo embarcados Figoli y Grandinetti. En el ámbito local tienen el aval de los dos grupos políticos de la oposición, PSOE y Vox y es un aspecto importante.

¿Nuevo estadio en otra ubicación?

El punto de partida es claro para el consejero delegado, «si el Ayuntamiento lo quiere hacer entero, no hay problema»; que quiere que lo haga el Burgos CF en solitario, «que nos venda la tierra y no hay problema»; que quiere que la obra sea conjunta, la entidad ya ha dicho que «pone el 60% y el Ayuntamiento pondría el 40%»; después ya se estudiaría que hacer con el estadio móvil. Ha insistido en que «no se pueden pasar 15 años para hacer un estadio».

Y ha enfatizado que «el primer implicado para que eso no ocurra no es el Ayuntamiento, sino el propietario del Burgos CF», porque la sociedad pierde la «localía, la capacidad de generar ingresos, de perder abonos…». Eso «sería tirarnos un tiro en el pie y pondría en riesgo a toda la inversión realizada».

La idea de construir un estadio nuevo en otra ubicación en la ciudad también está en la mente de los gestores del Burgos CF, que podría incluso salir más barato que hacer una reforma en El Plantío, pero se trata de un futurible poco probable que haría perder identidad al Burgos CF.

No ha eludido los planes de expansión de negocio de las empresas de Figoli con la entrada en el capital de un parque de atracciones en Zaragoza, que lo ve como una «oportunidad de inversión», más allá del fútbol.

Por lo que se refiere al inicio de liga del Burgos CF, Grandinetti está satisfecho. El consejero delegado ve una plantilla con una «gran competencia interna y con equilibrio»; pero ha recordado que «todo pasa por los números», en referencia a partidos como contra el Málaga CF que, sin ser un buen partido, el equipo supo sacarlo adelante.