Recreación del centro de producción proyectado en Burgos. BC

La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año

Ecoenergías, filial de Engie, ya tiene encauzado el proyecto, con una inversión de 30 millones de euros

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:51

La red de calor de Gamonal, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de sostenibildiad energética de los planteados en los últimos años en Castilla y León, comenzará a ver la luz antes de que acabe este mismo año.

Ese al menos es el plan que maneja Ecoenergía, filial de Engie, adjudicataria del contrato de concesión impulsado tiempo atrás por el Ayuntamiento de Burgos para dotar a buena parte de la zona este de la ciudad, incluido el polígono industrial, de una red de calor con capacidad para atender las necesidades de vecinos e industrias.

Según ha avanzado la empresa en un comunicado, la intención es comenzar el despliegue de la red «durante el último trimestre de 2025». Las obras, eso sí, no serán sencillas ni rápidas. No en vano, se trata de un proyecto de magnitud, presupuestado en alrededor de 30,7 millones de euros y que contempla, a grandes rasgos, dos actuaciones.

Por un lado, el despliegue de la red en sí misma. Una red de 10 kilómetros tuberías soterradas que recorrerán parte del suelo de la zona este de Burgos y que se ha diseñado teniendo en cuenta «posibles ampliaciones futuras tanto en capacidad como en cobertura, ofreciendo una infraestructura escalable y preparada para acompañar la evolución y el crecimiento de la demanda energética local», según la empresa.

21 MW de potencia

Pero con el despliegue de la red de tuberías no es suficiente. Hace falta dotar a esa red de energía. Para eso, la empresa adjudicataria, cuya oferta fue la única en tenerse en cuenta en el concurso tras la desestimación de la propuesta de Iberdrola, plantea la construcción de un centro de producción de 21 MW de potencia basado en un mix de energías renovables y de recuperación.

En concreto, la producción se sustentará en dos calderas de biomasa de 8 MW de potencia cada una, acompañadas de otra caldera de biogás de 4,5 MW y de una bomba de calor alimentada por geotermia somera de 500 kW. La instalación también contará con un tanque de almacenamiento térmico de 2.800 metros cúbicos.

Con todo ello, la empresa confía en garantizar el suministro de aproximadamente 65 GWh anuales de energía térmica, equivalente al consumo de unos 7.300 hogares.

El contrato de concesión de uso de dominio público firmado en su momento con el Ayuntamiento contempla un plazo de explotación de 35 años.

