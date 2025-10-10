Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos Los vecinos del ensanche siguen siendo los más ricos, con 39.637 euros de renta bruta media en 2023, pero la diferencia con la zona oeste se reduce por un trasvase de rentas altas. Gamonal y los barrios periféricos cierran la clasificación un año más

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 06:10 Comenta Compartir

La riqueza va por barrios. Y Burgos no es una excepción, ni muchísimo menos. De hecho, de acuerdo a los datos consignados por la Agencia Tributaria, más de 13.200 euros de renta bruta media separaban a finales de 2023 el barrio más rico del más pobre de la capital provincial.

Y eso a pesar del sensible paso atrás dado durante ese ejercicio por los vecinos del código postal 09004, que comprende el entorno de San Juan y La Puebla, Reyes Católicos, Avenida de la Paz y los primeros números de la calle Vitoria y la avenida del Arlanzón, que continúan siendo los más ricos de la ciudad, pero con mucha menor diferencia.

32.076 Euros Burgos cerró 2023 con una renta bruta media de 32.076 euros, consolidándose como la capital de provincia más rica de Castilla y León.

Así, los 7.259 declarantes integrados en esa zona consignaron en 2023 una renta bruta media de 39.637 euros. Es, sin duda, la renta media más elevada de la ciudad, pero supone un 10,07% menos que la declarada en ese mismo entorno un año antes, cuando la estadística tocó techo.

¿Quiere decir eso que los vecinos de esa zona son más pobres? No. O al menos no del todo. Y es que, analizando los datos de la Agencia Tributaria se puede inferir un trasvase de vecinos con rentas altas a otros puntos de la ciudad, fundamentalmente a la zona oeste.

Y es que, mientras la renta bruta media del 09004 se reducía en más de un 10% en 2023, la renta de los vecinos del 09001 (San Amaro, Universidad, Cellophane, etc.) se disparaba un 8,01% hasta los 35.134 euros al año, reduciendo sensiblemente la diferencia entre ambas zonas.

Sin duda, las variaciones mostradas por las rentas de ambos códigos postales fueron las más significativas en 2023, pero no las únicas. De hecho, la ciudad en su conjunto vio cómo se incrementaba un 2,62% su renta bruta media hasta alcanzar los 32.076 euros, la cifra más alta de la serie histórica.

Por encima de esa barrera general se sitúan los vecinos, no sólo de los dos códigos postales referidos anteriormente, sino también los del 09006 (Villatoro, G-3, avenida de Castilla y León, S-3 y S-4), con 33.718 euros de renta bruta media anual, y los del 09005 (Vadillos), con 32.887 euros.

Ya por debajo de la media de la ciudad se sitúan el resto de barrios, empezando por el Centro Histórico (09003), con 31.982 euros de renta bruta media anual tras un leve descenso del 0,85% respecto a los datos de 2022.

Peores registros presenta la Zona Sur, con 31.969 euros de renta bruta media y, sobre todo, Gamonal, Capiscol y San Cristóbal (09007), cuyos vecinos declararon en 2023 una renta bruta media de apenas 27.712 euros, a pesar del aumento del 3,19% respecto a los datos de 2022.

Es especialmente significativa la fotografía de situación de esta zona, habida cuenta de que se trata, con muchísima diferencia, del código postal más poblado de la ciudad y, por extensión, el que mayor número de declarantes aglutina (34.068).

Pero ojo, los vecinos del 09007 no son los que tienen las rentas más bajas de Burgos capital. Ese dudoso honor recayó un año más sobre los vecinos de los barrios periféricos de Villafría, Cótar y Cortes, así como de la pedanía de Castañares, no incluidos en los nueve grandes códigos postales de la capital.

En este caso, los apenas 2.304 declarantes residentes en esos puntos consignaron una renta bruta media en 2023 de 26.428 euros, a pesar del incremento del 2,35% respecto a los datos del ejercicio anterior, 6.000 euros menos que la media de la ciudad y 13.200 euros menos que los vecinos del 09004.

Temas

Gamonal

Barrios