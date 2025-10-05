Cardeñajimeno repite como el municipio más rico de Burgos en 2023 Sin embargo, Cardeñajimeno fue el único de los 21 municipios de la provincia con más de 1.000 habitantes que vio reducida su renta media. Burgos es la capital de provincia de Castilla y León más rica

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 09:35

Cardeñajimeno volvió a ser en 2023 el municipio de más de 1.000 habitantes más 'rico' de la provincia de Burgos, con una renta bruta media de 37.743 euros y una renta media disponible de 29.402 euros por habitante, de acuerdo a los datos publicados esta semana por parte de la Agencia Tributaria en función de las declaraciones del IRPF.

30.062 Euros La renta bruta media de los habitantes de la provincia de Burgos fue en 2023 de 30.062 euros, un 3,1% más que un año antes.

Sin embargo, y a pesar de ratificar un año más su liderato provincial, Cardeñajimeno fue en 2023 el único gran municipio de Burgos que vio reducida su riqueza media, en concreto, un 5,71% respecto a los datos de 2022.

En aquel ejercicio, Cardeñajimeno disparó su renta bruta media hasta los 40.041 euros por habitante, la segunda más alta de toda la comunidad autónoma. Un año después, y tras ese retroceso, el municipio del alfoz de la capital bajó dos puestos en la clasificación autonómica, que volvió a estar liderada un año más por Simancas, en Valladolid, que en 2023 consignó una renta bruta media de 44.067 euros.

Así, Cardeñajimeno es el único municipio de Burgos incluido en el top-10 de Castilla y León, pero permanece muy alejado del liderato nacional. Ese título volvió a recaer sobre Pozuelo de Alarcón (Madrid), que con 88.011 euros por habitante continúa siendo el municipio más rico de España.

A partir de ahí, varios grandes municipios de Madrid y Barcelona lideran la tabla nacional, con rentas brutas medias que en muchos casos cuadruplican las de los municipios más pobres. En 2023, la clasificación española la cerró el municipio malagueño de Benamargosa, con 13.931 euros por habitante.

De esta forma, Burgos se sitúa, a grandes rasgos, en la zona media dentro del conjunto del territorio nacional, aunque algo por debajo de la media general. Así, la provincia mejoró su renta bruta media en un 3,1% hasta los 30.062, por debajo de la media nacional (31.333 euros), pero por encima de la media autonómica (28.311 euros).

Municipios más ricos

Centrando la atención exclusivamente en Burgos, la Agencia Tributaria consignó en 2023 datos de 21 municipios de la provincia, que son los únicos que superan el millar de habitantes.

Entre ellos, y más allá de Cardeñajimeno, destacan Arcos, con 32.413 euros de renta bruta media y 26.145 euros de renta disponible, y Burgos capital, con 32.076 euros de renta media y 25.931 euros de renta disponible. Cabe destacar, en este sentido, que Burgos es la capital de Castilla y León más 'rica', por encima de Valladolid (32.751 euros de renta media).

A partir de ahí, otros grandes municipios como Condado de Treviño, Cardeñadijo o Merindad de Río Ubierna comandan la clasificación en Burgos, en la que destacan dos cuestiones.

La primera es que todos los municipios incluidos en la lista, salvo Cardeñajimeno, incrementaron su renta en 2023, con aumentos que en el caso de Espinosa de los Monteros superaron el 6,8%.

La segunda cuestión es que el municipio más 'pobre' de la lista, Quintanar de la Sierra, sobrepasó por primera vez en la historia los 20.000 euros de renta bruta media.