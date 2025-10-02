Burgos cierra un buen septiembre con 120 parados menos A finales de mes había 12.734 demandantes de empleo inscritos en las oficinas del Ecyl de la provincia, la cifra más baja desde 2007

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 2 de octubre 2025, 10:32

La provincia de Burgos cerró el pasado mes de mayo viendo cómo se reducía el paro. En total, a finales de mes, 12.734 personas estaban inscritas como demandantes de empleo en alguna de las oficinas del Ecyl repartidas por la provincia, lo que supone un descenso de 120 personas respecto al mes anterior y de 722 respecto al cierre de septiembre del año pasado.

12.734 Parados Burgos cerró el mes de septiembre con 12.734 demandantes de empleo registrados en el Ecyl, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007.

Se trata, sin duda, de un registro positivo, máxime porque rompe la tendencia de los dos meses anteriores y, sobre todo, porque no es habitual que descienda el paro en septiembre, al menos en este orden de magnitud.

En este sentido, cabe destacar varias cuestiones. La primera es que la tendencia de Burgos no es exclusiva, sino generalizada en el conjunto del territorio nacional, donde el paro descendió en 4.846 personas. En términos absolutos, se trata de una cifra casi anecdótica, pero cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que es la primera vez desde 2007 que baja el paro en septiembre en España.

La segunda gran cuestión a destacar es que, en el caso de Burgos, la evolución del paro durante el mes pasado fue desigual en función de los sectores productivos.

Así, en la agricultura, impulsada en esta ocasión por la vendimia, se registraron 73 parados menos, mientras que en el sector servicios se contabilizaron 91 parados menos. Frente a esos buenos datos emerge el contrapeso de la industria, en la que se registraron 14 parados más, mientras que la construcción se mantuvo plana en términos de empleo.

Lo que sí se incrementó fue la lista de demandantes de empleo sin experiencia laboral previa, que aumentó en 30 personas hasta los 950 demandantes. También se observa un paulatino incremento de los parados menores de 25 años, que a finales de septiembre eran 992, así como de los demandantes de empleo de origen extranjero (1.786).

Sea como fuere, la perspectiva global es positiva, tal y como refrenda la propia Seguridad Social. Y es que, además de reducir la lista de paro, Burgos cerró el pasado mes de septiembre con un aumento en la afiliación. En concreto, la Seguridad Social contabilizaba en septiembre 159.013 afiliados, 491 más que el mes anterior y 2.829 más que hace justo un año.

Muchos más contratos

Y, sumado a todo ello, septiembre dejó sobre la mesa un más que significativo incremento del número de contratos. En total, a lo largo del mes se firmaron en Burgos 11.663 contratos, casi un 50% más que en el mes anterior y un 8% más que en septiembre de 2024. De todos ellos, 4.750 tuvieron carácter indefinido, mientras que otros 6.913 fueron temporales.

