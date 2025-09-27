Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

Nacho San Millán presentó su candidatura a la Presidencia de FAE Burgos sobre la bocina como una suerte de 'tercera vía' ante la guerra abierta en el seno de la patronal. Y acabó ganando las elecciones por un estrecho margen sobre Andrés Hernando, el otro candidato en liza.

Ahora, el objetivo de San Millán, CEO de Asercomex Logistics, presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico y extesorero de la propia FAE, pasa por devolver cuanto antes las aguas a su cauce y volver a tejer un frente común. Para ello, asegura, ya ha tendido la mano al resto de asociaciones que conforman la patronal, insistiendo en que su perfil es distinto al de su predecesor.

Pregunta.- ¿Qué ha pasado en FAE?

Respuesta.- La crisis viene de tiempo atrás, desde que se empezó a rumorear que Miguel Ángel (Benavente) lo iba a dejar y se empezó a buscar algún candidato. Lo que a mí me llega es que hubo gente que se puso en contacto con Andrés (Hernando) para que se presentara él, ya que ya era presidente de Femebur y, tras ponerse al corriente de pago de las cuotas, también era vicepresidente de FAE. El propio Miguel Ángel se lo ofreció en un Comité Ejecutivo, pero entonces nos dijo a todos los que estábamos allí que no se iba a presentar, que tenía mucho trabajo con sus empresas.

Tras ver esa negativa, se volvió a empezar el proceso de buscar candidato y, tiempo después, el propio Andrés comunica que sí que se va a presentar, dejándonos a todos un poco extrañados.

«Ha habido descalificaciones totalmente fuera de lugar» Nacho San Millán

A partir de ahí, no sé bien qué paso, pero Miguel Ángel dijo que él también se presentaba y empezó la guerra. Desde entonces ha habido un fuego cruzado en el que ha habido descalificaciones por parte de Andrés que creo que estaban totalmente fuera de lugar. Los problemas de vestuario se tienen que quedar en el vestuario.

Y en ese contexto, ¿por qué decide usted dar un paso al frente?

A mí ya me lo habían ofrecido hace tiempo, pero yo siempre había manifestado que yo vine con Miguel Ángel y me iba con él. A partir de ahí, y ya con el fuego cruzado, me llamaron algunos representantes de pequeñas asociaciones y me dijeron «oye, Nacho, que tú eres de un talante más dialogante, siempre intentas mediar y llegar a acuerdos, preséntate». En ese momento, yo digo inicialmente que no, porque era un lío. Pero entonces tuvo lugar una reunión del Comité Ejecutivo en la que se dijeron cosas muy feas que no me gustaron nada. Entonces me dije a mi mismo que me tenía que presentar siempre y cuando tuviera el apoyo de mi familia. Me reuní con ellos y me dijeron que si me veía con ganas, adelante, pero que sondeara un poco los posibles apoyos. Miguel Ángel dio un paso atrás y a partir de ahí, me moví rápido y muchos me apoyaron. Y mira, al final gané.

¿Hubo intentos reales de alcanzar un acuerdo entre ambas candidaturas?

Sí. En un momento dado, se puso en contacto conmigo José María Arribas (expresidente de FAE) y me dijo que estaba intentando mediar. Yo con Andrés no tengo ningún problema. De hecho, como empresario me quito el sombrero con él. Nos reunimos y vi que coincidíamos en casi todos los puntos de su programa, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos FAE ya estaba trabajando en ellos. El problema es que, llegados a ese punto, yo ya había dado el paso y los dos queríamos ser presidentes. Tampoco me gustaba esa idea que se planteó de dividir el mandato a medias, así que no hubo acuerdo. Si ganaba yo, bien, y si ganaba Andrés, le daba la mano y ya está.

En todo caso, aquí me voy a poner una medallita. Él llevaba dos meses y pico trabajando en su candidatura y yo lo he hecho en nueve días, en los que he tenido que correr, hablando con todos los que he podido para conseguir apoyos.

¿Ha habido presiones políticas?

Eso es lo que nos ha llegado, porque según nos han dicho, parece que Miguel Ángel era considerado como una persona incómoda. Y eso es curioso, porque si algo ha hecho Miguel Ángel todos estos años ha sido sacudir a todos por igual, tanto al PP como al PSOE, y le ha dado igual quién gobernara en ese momento en el Ayuntamiento, la Junta o el Estado. Considero que los políticos deben mantenerse neutrales en instituciones como la patronal, aunque luego tengamos simpatías por unos o por otros.

«Los políticos deben mantenerse neutrales en instituciones como la patronal» Nacho San Millán

A usted se le ha señalado como 'delfín' de Benavente. Hasta cierto punto, parece lógico pensarlo por su relación.

Yo he estado 14 años con Miguel Ángel y no me voy a esconder. He estado trabajando de manera muy cómoda con él, y creo que hemos hecho una gran labor. Los anteriores presidentes pusieron su granito de arena, pero lo cierto es que hoy FAE está sirviendo como modelo de gestión y hace 14 años no lo era.

Sin embargo, eso no quita que haya tenido discrepancias con Miguel Ángel. En muchas cosas no pensamos igual y tenemos diferentes formas de actuar. Sin duda, cogeré las cosas buenas de Miguel Ángel, pero tengo mi propio criterio y mi propio programa.

¿Teme que esa desunión en la patronal vaya a más tras las elecciones?

De verdad espero que no. De hecho, ambos candidatos firmamos un manifiesto en el que nos comprometíamos a colaborar fuera cual fuera el resultado y espero que la otra parte lo cumpla. Al final, todos defendemos intereses compartidos y una hipotética escisión de Femebur no sería lógica. Ese podría ser el principal temor, pero confío plenamente en que no se dé el caso.

Su intención es cumplir un sólo mandato y ha abogado por modificar los estatutos y limitar los mandatos a dos. ¿Por qué?

Porque creo que con más de dos mandatos, al final, te acomodas, tanto en una organización como FAE como por ejemplo en el ámbito político. En mi caso, yo he planteado estar solo cuatro años por mi propia forma de pensar y por los años que tengo. Algunos me han dicho «pero si lo haces bien, ¿por qué no continuar?». Pues porque también quiero vivir. Ojalá llegue gente joven con ganas de implicarse. Esa sería la mejor de las noticias.

¿Ya ha comenzado a hablar con los representantes de las asociaciones?

Sí, he empezado los contactos por orden alfabético, para que no me acusen de favoritismos o cosas así. Mi intención es saber qué necesitan y ver si alguien está dispuesto a formar parte del nuevo Comité. Yo propondré a cuatro personas: Javier Herrán, Arturo Rica, Esteban Pérez Pino y Julián Alonso. A partir de ahí, veremos quién está dispuesto a entrar. Lo único que pido es que haya compromiso y dedicación. No quiero ser un presidente personalista y tengo la intención de crear comisiones sectoriales y que los representantes de esas comisiones sean las caras visibles de los respectivos sectores. Un experto en construcción, por ejemplo, siempre va a defender mejor los intereses de su sector que yo, que me dedico a la logística, ¿no?

También me gustaría contar con la incorporación de mujeres, algo que ya intentó Miguel Ángel y que no fue posible, porque hay pocas que sean ya presidentas o vicepresidentas de las diferentes asociaciones.

Además, y esto es muy importante, es totalmente necesario que en el Comité haya representación de, al menos, Aranda y Miranda.

¿Existe cierta desconexión con el tejido empresarial de la provincia fuera de la capital?

Creo que sí, la verdad. Y es un problema teniendo en cuenta el potencial de la provincia. Aranda, por ejemplo, es el tercer núcleo industrial de Castilla y León. Qué decir de Miranda, o incluso de Medina o Villarcayo. Por eso tienen que tener representación en el Comité, para que nos transmitan sus problemas y necesidades, y nosotros tenemos que ir mucho más allí.

Una de las principales tareas de la patronal es negociar con sindicatos. ¿Cómo va a ser esa relación?

Espero que fluida. Al final nos necesitamos unos a otros y hay problemas que tendremos que abordar. Desde el punto de vista empresarial, ahora mismo tenemos dos grandes problemas: escasez de mano de obra y absentismo. Queremos ir de la mano con los sindicatos para intentar atajar esos problemas promoviendo, por ejemplo, contrataciones de extranjeros en origen, algo que no es nada fácil, ya que la normativa es muy complicada.

«Ahora mismo tenemos dos grandes problemas: escasez de mano de obra y absentismo» Nacho San Millán

Burgos goza, a grandes rasgos, de una buena paz social. ¿A qué se debe?

Yo creo que es porque ambas partes tenemos una relación hasta cierto punto fluida y porque en Burgos, en general, hay buenas condiciones laborales. Evidentemente nada tienen que ver las condiciones de una gran empresa de un sector como el metal a las de una pyme del comercio o la hostelería, por ejemplo. De hecho, tampoco tiene nada que ver la capacidad de ofrecer buenas condiciones que tiene una gran empresa del metal con la que tiene un pequeño taller del mismo sector. Al pequeño, en muchas ocasiones, el convenio le ahoga. Hay que buscar equilibrios entre la parte empresarial y la laboral.

¿Cuáles son ahora mismo los principales caballos de batalla de los empresarios?

Como te decía antes, la escasez de mano de obra y, en el caso de Burgos, las infraestructuras. Eso es primordial. Aranda necesita ya comunicaciones ferroviarias. Necesitamos el Tren Directo, necesitamos que se terminen las autovías pendientes y que se le dé un nuevo impulso al aeropuerto, tanto para mercancías como para pasajeros. Es una vergüenza que las agencias organicen viajes y los vecinos de Burgos se tengan que ir hasta Valladolid o León a coger un avión.

Newsletter

A mayores, ¿alguna exigencia en particular a las administraciones?

Pues unas cuantas, empezando por la burocracia. Algo tan simple como la cita previa es motivo que quejas constantes por parte de los empresarios. A veces, con toda la normativa que existe es muy difícil, por no decir imposible, hacerlo todo bien. Además en España sufrimos una importante presión fiscal y tenemos un problema enorme con los plazos de pagos. No es de recibo que haya administraciones o grandes grupos que paguen a 120 días un trabajo realizado por una empresa pequeña, porque las puede destrozar.

Aparte, y aunque no esté totalmente relacionado con el mundo empresarial, el problema de vivienda nos afecta mucho. Creo que hay que impulsar cambios en la ley del suelo para promover viviendas de protección oficial y agilizar los trámites. Sin vivienda, no podemos traer a trabajadores de fuera.

Durante un tiempo se ha puesto en cuestión el Diálogo Social. ¿Ha sido un error?

Sí. Es un modelo que se había convertido en la envidia de muchas otras comunidades. Tenemos que volver a reactivarlo. Al final, parte de la paz social de la que hablábamos antes deriva precisamente del Diálogo Social.

¿En Burgos hay buenos empresarios?

Sí. Además, creo que ya se está empezando a reconocer poco a poco, ¿no? Creo que hemos avanzado y ya no se transmite esa caricatura de empresario explotador y demás. El problema ahora es que no tenemos cantera. Se están vendiendo e incluso cerrando muchas empresas viables porque no tienen continuidad. Muchas.

«Siempre ha habido empresarios buenos y empresarios malos. Y trabajadores buenos y trabajadores malos» Nacho San Millán

Mira, desde hace un tiempo estamos yendo a colegios e institutos para dar charlas. Yo he estado en un par de ellas, y recuerdo perfectamente una, con treinta y pico chavales que estaban a punto de comenzar la carrera. Nada más empezar, tras presentarme, les pregunté quiénes querían ser empresarios. ¿Cuántos crees que respondieron?

No sé. Me imagino que pocos. ¿Cuatro?

¡Uno! ¡Sólo uno! Me decían «es que es muy duro, y yo prefiero tener un horario fijo, tener más tiempo libre», etc. Y a ver, yo reconozco que ser empresario es muy duro y sacrificado, pero para mí es un orgullo enorme tener resultados, vivir bien, generar riqueza y dar trabajo. Es una pena que los jóvenes no quieran ser empresarios, sobre todo ahora mismo que hay un montón de ayudas, aunque en muchos casos, el trabajo de captación de fondos europeos es muy difícil.

¿Y hay buenos trabajadores en Burgos?

También, sin duda. Al final, siempre ha habido empresarios buenos y empresarios malos. Y trabajadores buenos y trabajadores malos.

Temas

FAE Burgos