Nacho San Millán, nuevo presidente de Fae Burgos San Millán se ha impuesto al presidente de Femebur, Andrés Hernando, en una ajustada votación a la Presidencia de la patronal burgalesa

La Federación de Empresarios de Burgos ya tiene nuevo presidente. Nacho San Millán se ha impuesto con 52 votos a Andrés Hernando, que ha obtenido 49 en la votación celebrada este viernes en la que no ha habido ninguna abstención y ningún voto nulo.

El presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico competía con Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric, por liderar la patronal burgalesa. Ambos eran hasta este momento vicepresidentes de FAE y ahora San Millán ha obtenido la mayoría de los apoyos para convertirse en el presidente. Toma el relevo de Benavente, que ha estado al frente de los empresarios de Burgos durante 14 años.

