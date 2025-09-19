BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Nacho San Millán, nuevo presidente de FAE Burgos. BC

Nacho San Millán, nuevo presidente de Fae Burgos

San Millán se ha impuesto al presidente de Femebur, Andrés Hernando, en una ajustada votación a la Presidencia de la patronal burgalesa

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:30

La Federación de Empresarios de Burgos ya tiene nuevo presidente. Nacho San Millán se ha impuesto con 52 votos a Andrés Hernando, que ha obtenido 49 en la votación celebrada este viernes en la que no ha habido ninguna abstención y ningún voto nulo.

El presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico competía con Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric, por liderar la patronal burgalesa. Ambos eran hasta este momento vicepresidentes de FAE y ahora San Millán ha obtenido la mayoría de los apoyos para convertirse en el presidente. Toma el relevo de Benavente, que ha estado al frente de los empresarios de Burgos durante 14 años.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

