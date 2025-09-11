BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El desahucio anunciado de las monjas cismáticas de Belorado se aplaza a octubre
Presentación de la candidatura de Ignacio San Millán a la presidencia de FAE. Ricardo Ordóñez / Ical

FAE Burgos anuncia las dos candidaturas presentadas a su Presidencia

Una es la del presidente de Femebur y CEO de Hiperbáric, Andrés Hernando; y otra es la del presidente de la ADL y CEO de Asercomex Logistics, Ignacio San Millán

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) informó de que su Comité Ejecutivo, reunido hoy, proclamó las dos candidaturas presentadas para concurrir a las elecciones a la Presidencia de la organización, que tendrán lugar el próximo 19 de septiembre, en el marco de la celebración de una Junta Directiva Electoral.

Las candidaturas proclamadas son, según la fecha de registro, la del presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur) y CEO de la firma Hiperbáric, Andrés Hernando Sáiz, cuya candidatura fue registrada en FAE el pasado 4 de septiembre, y la del presidente de la Asociación para el Desarrollo Logístico de Burgos (ADL) y CEO de Asercomex Logistics, Ignacio San Millán Valdivielso, cuya candidatura fue registrada en FAE el pasado 9 de septiembre.

Con esta decisión, ambas candidaturas quedan formalmente admitidas para participar en el proceso electoral que determinará la próxima Presidencia de FAE.

