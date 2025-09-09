BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Presentación de la candidatura de Ignacio San Millán a la presidencia de FAE. Ricardo Ordóñez / Ical

San Millán apuesta por el consenso para liderar FAE: «Las puertas de mi casa están abiertas para todos»

El presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico ha oficializado su candidatura a FAE con la vista puesta en una lista de consenso y ha defendido la presencia de Aranda y Miranda en el órgano ejecutivo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:31

El empresario burgalés Ignacio San Millán, presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico (ADL), ha oficializado este martes su candidatura a la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Lo ha hecho con un mensaje claro: voluntad de diálogo para intentar una candidatura de consenso con el otro aspirante al cargo, Andrés Hernando, presidente de Femebur.

San Millán ha asegurado que mantiene «las puertas abiertas» a una reunión con Hernando, con quien ya ha habido contactos a través de intermediarios. «Es mejor abrir puertas que cerrarlas. Cuanto antes, nos vamos a reunir», ha señalado. Eso sí, ha dejado claro que hay una condición que considera imprescindible: que las asociaciones empresariales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro tengan representación en el comité ejecutivo de la patronal. «Son dos ciudades con un tejido empresarial muy importante y esta es la casa de todos los burgaleses, sean de la capital o de la provincia», ha remarcado.

Los planteamientos coinciden

El dirigente, que ya ha formado parte del comité ejecutivo en los mandatos de Miguel Ángel Benavente, ha explicado que ha analizado el programa de Hernando y que «en un 90%» coincide con los planteamientos que ya se venían trabajando en FAE Burgos. «Los problemas de los empresarios son los mismos que hace meses, y nuestras ideas confluyen en muchos puntos», ha afirmado.

San Millán ha admitido que, si no hubiera acuerdo, mantendría su candidatura y que sean los socios quienes decidan en las elecciones previstas para el 19 de septiembre. «Me gustaría ser presidente porque he tomado esa decisión, pero no soy cabezón: hablando nos entendemos. Si hay consenso, adelante; si no, que el mundo empresarial elija», ha señalado.

Hernando ha propuesto una «candidatura de integración»

Tras conocerse la candidatura de San Millán, Andrés Hernando ha enviado un mensaje de felicitación y le ha tendido la mano para unir fuerzas. «Este momento histórico para la patronal exige generosidad, responsabilidad y altura de miras», ha destacado.

Hernando ha defendido la creación de una «candidatura de integración» que fusione lo mejor de ambos proyectos y represente a todas las sensibilidades del empresariado burgalés. «Los empresarios de Burgos nos piden visión de futuro, no división. Nos piden resultados, no enfrentamientos. Mi mano está tendida para construir juntos una FAE moderna, influyente y útil», ha subrayado.

