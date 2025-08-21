Burgos cierra el primer semestre con récord de disolución de empresas Entre enero y junio de este año se registraron 134 disoluciones, marcando un máximo desde que existen registros. La creación de empresas también avanza

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Los datos no son buenos. Tras varios semestres de cierta contención, el cierre de empresas en Burgos se ha disparado en los primeros seis meses de este año. Así lo refleja la estadística de sociedades mercantiles, que muestra cómo entre enero y junio de este año se disolvieron en la provincia de Burgos un total de 134 sociedades, lo que marca un nuevo máximo desde 2008, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a publicar datos al respecto.

El crecimiento respecto a los semestres anteriores es más que significativo, alcanzando un 88,73% respecto a los datos del segundo semestre de 2024 (71 sociedades disueltas) y un 45,6% más que en el primer semestre de ese ejercicio (92 disoluciones).

El anterior récord en este ámbito se registró en el primer semestre de 2017, cuando se contabilizaron un total de 127 disoluciones. Desde entonces, la estadística había venido oscilando en torno al centenar de empresas disueltas, con ligeros repuntes en el primer semestre de 2021 (116 disoluciones), pero con varios datos positivos, incluyendo el registrado precisamente en el semestre anterior al actual, cuando la estadística toco suelo, marcando mínimos desde 2009.

Buenos datos de creación de empresas

La buena noticia, no obstante, es que la creación de empresas continúa mostrando un buen ritmo. Entre enero y junio de este año se constituyeron en la provincia 236 nuevas sociedades. Evidentemente son más que las que se disolvieron, algo totalmente habitual incluso en épocas de crisis, pero también es una de las mejores cifras para un semestre en las últimas dos décadas.

La diferencia respecto al semestre previo es del 24,8%, y aunque se trata de casi un 3% menos que en el primer semestre del año pasado, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que la cifra registrada en ese periodo fue la más alta de la última década; la segunda es que las empresas constituidas entonces fueron más pequeñas que las creadas entre enero y junio de este año, al menos en términos de capitalización.

Así, las empresas constituidas en el primer semestre de este año tuvieron un capital social conjunto de algo más de 12 millones de euros, frente a los 8,3 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Ninguno de los dos casos, no obstante, presenta registros extraordinariamente altos en la estadística histórica.

Temas

INE