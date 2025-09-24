BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El presidente de FAE Ignacio San Millán (izda.) junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. FAE

Nacho San Millán se incorpora a la Junta Directiva de CEOE

El nuevo presidente de FAE Burgos entra a formar parte del máximo órgano de decisión empresarial de España

Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:38

Ignacio San Millán, recientemente elegido presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), se ha incorporado este miércoles, 24 de septiembre, como miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), organización presidida por Antonio Garamendi.

Su integración se ha producido durante la reunión conjunta de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la CEOE, celebrada esta mañana en la sede madrileña de la patronal nacional. Con este nombramiento, San Millán pasa a formar parte del máximo órgano de decisión empresarial de España, representando los intereses del tejido económico burgalés dentro de la organización que agrupa a más de dos millones de empresas y autónomos.

La llegada del nuevo presidente de FAE a la dirección de CEOE supone un refuerzo de la voz empresarial de Burgos en el ámbito nacional. Ignacio San Millán, empresario vinculado al sector de la logística, asumió la presidencia de la patronal burgalesa el pasado viernes.

«Es fundamental que Burgos mantenga presencia en los foros donde se toman decisiones que afectan al conjunto del empresariado español. Mi objetivo es trasladar la realidad de nuestras empresas y defender un marco que favorezca la inversión y el empleo», ha declarado San Millán.

Con este paso, la organización burgalesa potencia su peso en la toma de decisiones estratégicas que afectan a la economía española y amplía su capacidad de influencia para defender los intereses de las empresas burgalesas.

