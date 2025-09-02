BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terraza en el centro de Burgos. Sara Sendino

Burgos termina agosto con crecimiento del paro en todos los sectores

Agosto es el segundo mes consecutivo en el que aumenta el número de personas sin trabajo; esta vez en 306, especialmente en el sector servicios

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:16

El paro vuelve a aumentar en Burgos. Por segundo mes en 2025, y segundo mes consecutivo, la lista de parados ha crecido en 306 personas en la provincia.

Así lo estiman los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cifra un aumento del paro de un 2,44% en agosto. En total, a día 31 del mes pasado en Burgos se contabilizaban 12.854 personas paradas. De ellas, 5.038 eran hombres y, 7.816, mujeres.

Continúa así la senda del crecimiento del paro iniciada en el mes de julio en Burgos. Sin embargo, en términos globales, el número de personas desempleadas se ha reducido en la provincia respecto al año pasado. En agosto de 2025 hay 581 parados menos en Burgos que en el mismo mes de 2024.

Los parados suman en todos los sectores

Además, todos los sectores económicos han sumado parados durante el mes de agosto en Burgos; especialmente el de los servicios. De los 306 nuevos parados registrados, 214 pertenecen a este sector (el 69,94%). En total, 9.137 burgaleses dedicados a esta actividad económica no encuentran un trabajo en la actualidad.

En cuanto a la agricultura, 18 personas se han unido a buscar trabajo en este sector, que suma 479 parados. En construcción se registraron 33 parados más en agosto, con un total de 797. En industria el paro sube en 24 personas, con 1.521 en total. Por último, las personas sin empleo anterior que están en situación de desempleo son 920 en Burgos (se añadieron 17 en agosto).

Un tercio de contratos menos

Por último, durante el mes de agosto en Burgos se contabilizaron 7.851 contratos nuevos. Esta cifra, comparada con el mes de julio, supone un descenso bastante fuerte. Concretamente de un 35,05%, según el Ministerio, dado que en julio se registraron 3.875 firmas más que en agosto.

Noticias relacionadas

La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal

La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal

Burgos forma a 30 jóvenes en soldadura y mantenimiento ante la escasez de profesionales

Burgos forma a 30 jóvenes en soldadura y mantenimiento ante la escasez de profesionales

Asimismo, la contratación ha caído en la provincia de Burgos respecto a valores de 2024. En agosto de este año se han firmado 166 contratos menos (un -2,07%) comparado con el mismo mes del año pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen
  2. 2 Herida una joven en la colisión de un bus urbano con un coche en Burgos
  3. 3 La app móvil que facilita ya el pago de la tarjeta de autobús urbano de Burgos
  4. 4 Rescatan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos
  5. 5 Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos
  6. 6 Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos
  7. 7 La nueva escultura del Cid orando que Burgos estrena frente a la Catedral
  8. 8 Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja
  9. 9 Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro
  10. 10 Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos termina agosto con crecimiento del paro en todos los sectores

Burgos termina agosto con crecimiento del paro en todos los sectores