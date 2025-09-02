Burgos termina agosto con crecimiento del paro en todos los sectores Agosto es el segundo mes consecutivo en el que aumenta el número de personas sin trabajo; esta vez en 306, especialmente en el sector servicios

Sara Sendino Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 11:16

El paro vuelve a aumentar en Burgos. Por segundo mes en 2025, y segundo mes consecutivo, la lista de parados ha crecido en 306 personas en la provincia.

Así lo estiman los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cifra un aumento del paro de un 2,44% en agosto. En total, a día 31 del mes pasado en Burgos se contabilizaban 12.854 personas paradas. De ellas, 5.038 eran hombres y, 7.816, mujeres.

Continúa así la senda del crecimiento del paro iniciada en el mes de julio en Burgos. Sin embargo, en términos globales, el número de personas desempleadas se ha reducido en la provincia respecto al año pasado. En agosto de 2025 hay 581 parados menos en Burgos que en el mismo mes de 2024.

Los parados suman en todos los sectores

Además, todos los sectores económicos han sumado parados durante el mes de agosto en Burgos; especialmente el de los servicios. De los 306 nuevos parados registrados, 214 pertenecen a este sector (el 69,94%). En total, 9.137 burgaleses dedicados a esta actividad económica no encuentran un trabajo en la actualidad.

En cuanto a la agricultura, 18 personas se han unido a buscar trabajo en este sector, que suma 479 parados. En construcción se registraron 33 parados más en agosto, con un total de 797. En industria el paro sube en 24 personas, con 1.521 en total. Por último, las personas sin empleo anterior que están en situación de desempleo son 920 en Burgos (se añadieron 17 en agosto).

Un tercio de contratos menos

Por último, durante el mes de agosto en Burgos se contabilizaron 7.851 contratos nuevos. Esta cifra, comparada con el mes de julio, supone un descenso bastante fuerte. Concretamente de un 35,05%, según el Ministerio, dado que en julio se registraron 3.875 firmas más que en agosto.

Asimismo, la contratación ha caído en la provincia de Burgos respecto a valores de 2024. En agosto de este año se han firmado 166 contratos menos (un -2,07%) comparado con el mismo mes del año pasado.

