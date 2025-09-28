Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos La ciudad se posiciona como una de las más moderadas de España en cuanto a los gastos de vivienda, productos básicos y ocio

Alquilar una vivienda, llenar el carro de la compra, desplazarse en autobús, ir al cine o comprar el pan son gestos cotidianos para cualquier vecino de cualquier ciudad de España pero el precio a pagar no es el mismo para todos. La renta media, los impuestos, los productos básicos o el ocio son algunos de los índices que sirven para determinar cuánto cuesta la vida en un municipio. Según este baremo, Burgos ocupa el puesto 32 entre las ciudades más caras del país.

Así lo evidencian los datos que ofrece La web de ahorro 'Kelisto' que ha realizado, como cada año, un nuevo estudio de las capitales de provincia más caras y las más baratas. Según este informe, Burgos donde el ingreso medio por persona es de alrededor de 36.832 euros anuales, se sitúa en la mitad de la tabla de ciudades más caras de España. Tiene precios de vivienda y ocio moderados, impuestos bajos pero un coste energético algo elevado. La renta de los hogares burgaleses es la más alta de Castilla y León y se sitúa ligeramente por encima de la media del país.

Vivienda e impuestos

El acceso a la vivienda es uno de los índices de más peso a la hora de determinar la calidad de vida de una ciudad. En Burgos la media del precio de compra es de 204.030 euros y se ecuentra ligeramente por debajo de la media nacional. Este indicador posiciona a la capital burgalesa en el medio de la tabla respecto al resto de capitales de provincia de España. Por su parte, la media del alquiler son 934 euros, también algo más bajo de la media del país.

En cuanto a los impuestos, la media sitúa Burgos por debajo que otras ciudades españolas pero el rango es desigual. De media, los burgaleses pagan de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) 78,09 euros, uno de los más bajos también de Castilla y León. Sin embargo, el impuesto de vehículos urbanos es de 62,62 euros, más alto que en otras capitales de la comunidad y un 1,2% por encima de la media del país. La tasa de recogida de basuras, 89,76 euros, supera por un 0,2% la media nacional.

El gas se dispara en Burgos

En cuanto a las facturas del hogar hay grandes diferencias entre unas y otras. Mientras que el seguro de hogar en Burgos es de los más bajos del país con 152,7 euros, el gas por el contrario es de los más caros de España con un gasto medio anual de 816,91 euros.

La luz anual en los hogares burgaleses cuesta una media de 581,64 euros, esto es un 9,4% por debajo de la media española.

Cuánto cuesta la cesta de la compra en Burgos

Los hogares de la ciudad de Burgos gastan una media mensual de 498,59 euros en llenar el carro de la compra. Es una de las capitales de provincia de Castilla y León donde más se encarece la cesta pero solo supera un 1,8% la media del país.

Los burgaleses pagan por la leche una media de 1,02 euros el litro (un 1,9% por encima de la media de España) y por la barra de pan 1,6 euros, más barata que en otras ciudades y un 8,6% por debajo de la media nacional.

La gasolina en Burgos, más cara que en otras ciudades

La gasolina es más cara en la ciudad de Burgos que en otras de características similares. Llenar el tanque cuesta de media 76,26 euros, un 3,1% por encima de la media de España.

Por contra, los taxis en la ciudad son muy baratos respecto al resto de España, ya que cuestan de media 1,01 euros por kilómetro y esta cifra la sitúa un 26% por debajo de la media nacional.

El precio de tomar una cerveza en Burgos

Según el estudio de Kelisto, de medio en Burgos se pagan 8 euros por cada entrada de cine. Aunque no supone una diferencia abismal respecto a ciudades similares, sí evidencia que en Burgos ir al cine puede ser más caro que en muchas otras ciudades de tamaño medio en Castilla y León o en España. Eso sí, el precio también se posiciona por debajo de la media del país un 0,4%.

En cuanto a salir a tomar una cerveza y según la media del estudio fijada en 3 euros, Burgos es algo más caro que otras ciudades similares. Cuesta un poco más que la media de Castilla y León pero no es mucho más elevado que la media de España, la supera en un 6,4%.

Con todos estos datos y según el análisis de la web de ahorro, Burgos ocupa la plaza 32 entre las ciudades más económicas para vivir de las 52 capitales de provincia de España.