Los nacimientos caen un 6% en cinco años: radiografía de la natalidad en Burgos La provincia registra 1.196 alumbramientos entre enero y julio de 2025, frente a los 1.270 de 2020, en una tendencia sostenida a la baja que refleja el reto demográfico y el envejecimiento poblacional en Castilla y León

La provincia de Burgos continúa inmersa en una tendencia de descenso de la natalidad que se refleja claramente en los datos de nacimientos entre enero y julio de los últimos seis años. Según las cifras oficiales, en los primeros siete meses de 2025 se han registrado 1.196 nacimientos, frente a los 1.270 contabilizados en el mismo periodo de 2020.

Aunque la caída no es abrupta, la reducción es sostenida: 74 nacimientos menos en cinco años, lo que equivale a la pérdida de más de una clase escolar completa en el conjunto de la provincia. Sin embargo, aumenta el número de madres jóvenes y desciende el de partos entre mujeres de 35 a 39 años.

Evolución interanual: un leve repunte y una caída posterior

El análisis de la serie muestra que el retroceso no ha sido lineal. Tras el máximo reciente de 2020 (1.270 nacimientos), los registros descendieron en 2021 (1.199) y en 2022 (1.240) se produjo un ligero repunte. Sin embargo, desde entonces la tendencia volvió a ser negativa: 1.176 en 2023, 1.179 en 2024 y finalmente 1.196 en 2025.

Este estancamiento en torno a los 1.180-1.200 nacimientos refleja una clara pérdida de dinamismo demográfico en Burgos, en un contexto en el que otras provincias de Castilla y León presentan patrones similares de envejecimiento poblacional y baja natalidad.

Desarrollo de los nacimientos por meses

La evolución mensual de los nacimientos en Burgos entre 2020 y 2025 refleja con claridad la tendencia descendente de la provincia, aunque con comportamientos diferentes según el mes.

En enero, por ejemplo, se pasó de los 186 nacimientos de 2020 a los 166 de 2025, con un mínimo en 2024 (161), lo que supone una pérdida acumulada de 25 alumbramientos en el arranque del año.

El caso de febrero es todavía más significativo: de los 179 nacimientos registrados en 2020 se bajó hasta solo 131 en 2025, con altibajos intermedios (150 en 2021, 155 en 2022, 125 en 2023 y 158 en 2024), lo que evidencia un retroceso especialmente pronunciado en este mes. Marzo, en cambio, se muestra más estable aunque con oscilaciones, con un máximo en 2022 (185) y un repunte en 2024 (189), frente a los 168 de 2020 y los 176 de 2025.

Abril destaca por su relativa estabilidad, con cifras que se han mantenido entre los 168 y los 183 nacimientos a lo largo del periodo, siendo este último valor el alcanzado en 2025, el más alto de la serie reciente.

Finalmente, junio refleja el mayor contraste: de los 182 nacimientos de 2020 se bajó a solo 150 en 2021, para luego recuperar terreno en 2022 (180), 2023 (187) y 2025 (186), con un nuevo descenso en 2024 (162). Este comportamiento irregular convierte a junio en una excepción dentro de la tendencia general descendente.

Un síntoma del reto demográfico en la provincia

La reducción de nacimientos no solo tiene un componente estadístico: implica consecuencias directas en la renovación generacional, en la demanda escolar futura y en el tejido social y económico de Burgos. Con una población cada vez más envejecida, la provincia afronta un reto demográfico que condiciona tanto el medio rural como el entorno urbano.

La evolución provincial encaja en la tendencia regional: Castilla y León es una de las comunidades con menor índice de natalidad de España. Burgos, pese a ser una de las provincias con mayor dinamismo económico de la región, no escapa a esta realidad.

