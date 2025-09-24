Aumenta el número de madres jóvenes y cae el de 35 a 39 años en Burgos La provincia registra más alumbramientos en menores de 25 y un retroceso en la franja que más aportaba

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:29

La natalidad en la provincia de Burgos muestra en 2025 un comportamiento desigual según la edad de las madres, según los últimos datos publicados sobre nacimientos mensuales y acumulados.

Mientras los alumbramientos en mujeres jóvenes, especialmente en las franjas de 15 a 24 años, experimentan un repunte notable respecto al año anterior, los nacimientos entre mujeres de 35 a 39 años, tradicionalmente uno de los grupos más activos en la maternidad, sufren una importante caída. Además, en general, el número de nacimientos ha descendido en la provincia de Burgos un 6%.

Aumento entre madres menores de 25 años

El crecimiento más llamativo se observa en el grupo de 15 a 19 años, con 22 nacimientos hasta julio de 2025, frente a los 19 registrados en el mismo periodo de 2024. La variación interanual acumulada alcanza el 16,47% en julio, con picos muy destacados en los primeros meses del año del 199,43%.

El grupo de 20 a 24 años también registra un aumento considerable, 86 nacimientos hasta julio, por encima de los 81 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 6,54%. Estos incrementos contrastan con la tendencia nacional, donde los partos en madres jóvenes son cada vez menos frecuentes, lo que convierte a Burgos en una excepción en este aspecto.

Estabilidad entre 25 y 34 años

Las franjas de 25 a 29 y de 30 a 34 años, que concentran tradicionalmente la mayor parte de nacimientos, muestran una situación de relativa estabilidad. Entre las madres de 25 a 29 años se registraron 194 nacimientos hasta julio, frente a los 191 del mismo periodo en 2024, apenas un 1,24% más.

En la franja de 30 a 34 años, la variación es igualmente leve, 378 nacimientos en 2025 frente a 374 en 2024, lo que supone un incremento inferior al 1%.

Fuerte descenso en madres de 35 a 39 años

El dato más significativo lo protagonizan las mujeres de 35 a 39 años, que pasan de 377 nacimientos en 2024 a 373 en 2025, lo que representa un retroceso interanual del -1,28% en julio, pero que esconde caídas mucho más pronunciadas en los primeros meses del año (hasta un -38,5% en enero). Este descenso puede estar relacionado con la incertidumbre económica y laboral, así como con el retraso generalizado de la maternidad en España.

Otros grupos de edad: contrastes llamativos

Entre las madres de 40 a 44 años, los datos son prácticamente idénticos a los de 2024, 129 nacimientos en ambos periodos. Sin embargo, en el tramo de 45 a 49 años, aunque las cifras absolutas son muy bajas, se aprecia un fuerte crecimiento relativo, 16 nacimientos hasta julio de 2025, frente a solo 7 en 2024.

Los datos de Burgos muestran un escenario mixto, por un lado, la provincia registra un ligero repunte global en la natalidad, empujado por los nacimientos en madres jóvenes. Por otro, se confirma la debilidad en el grupo de 35 a 39 años, el que tradicionalmente ha sostenido el grueso de alumbramientos en España.

