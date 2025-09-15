Se dispara la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Burgos: 1.529 más en un año En total son 19.058, que suponen un 12% de los afiliados totales en la provincia

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:31

A lo largo de los últimos años, la población en Burgos ha ido creciendo paulatinamente, gracias casi en exclusiva a la llegada de inmigrantes, al igual que viene ocurriendo en diferentes puntos de la geografía nacional. Y al igual que en el resto del país, el número de afiliados extranjeros en la Seguridad Social ha alcanzado un pico durante los últimos meses.

De hecho, por primera vez en la historia, Burgos superó en agosto la barrera de los 19.000 afilaidos extranjeros, mientras que en España se superaban los tres millones. La tendencia en los últimos años, en la provincia y a lo largo del país, es que este número vaya aumentando de manera progresiva.

En el cómputo general de los afiliados a la Seguridad Social, el porcentaje de extranjeros supone alrededor de un 12% en el territorio burgalés, cifra que no ha variado en gran medida con respecto al mes de julio. Sin embargo, varían con respecto a los datos totales de Castilla y León y de España: supone un porcentaje más alto de la media en nuestra comunidad, pero más bajo que a lo largo del país.

En cuanto al estudio demográfico de la población extranjera afiliada, son más hombres que mujeres los que se encuentran inscritos, pero no por una amplia mayoría. Por otro lado, gran parte de los mismos vienen desde fuera de la Unión Europea, siendo la mayoría de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En cuanto a los sectores en los que trabajan los extranjeros, el top tres lo conforman la hostelería, suponiendo casi el 30% en el cómputo general del país, la agricultura (24,5%) y la construcción (22,2%).

Destaca también el crecimiento en actividades de alto valor añadido: Actividades Financieras (8,1%), Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (5,7%) e Información y Comunicaciones (5,6%). La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países también ha alcanzado en agosto un nuevo máximo histórico en España: 487.601 personas, un 6,5% más que hace un año.