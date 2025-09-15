BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de operarios trabaja en labores en una calzada. BC

Se dispara la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Burgos: 1.529 más en un año

En total son 19.058, que suponen un 12% de los afiliados totales en la provincia

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:31

A lo largo de los últimos años, la población en Burgos ha ido creciendo paulatinamente, gracias casi en exclusiva a la llegada de inmigrantes, al igual que viene ocurriendo en diferentes puntos de la geografía nacional. Y al igual que en el resto del país, el número de afiliados extranjeros en la Seguridad Social ha alcanzado un pico durante los últimos meses.

De hecho, por primera vez en la historia, Burgos superó en agosto la barrera de los 19.000 afilaidos extranjeros, mientras que en España se superaban los tres millones. La tendencia en los últimos años, en la provincia y a lo largo del país, es que este número vaya aumentando de manera progresiva.

En el cómputo general de los afiliados a la Seguridad Social, el porcentaje de extranjeros supone alrededor de un 12% en el territorio burgalés, cifra que no ha variado en gran medida con respecto al mes de julio. Sin embargo, varían con respecto a los datos totales de Castilla y León y de España: supone un porcentaje más alto de la media en nuestra comunidad, pero más bajo que a lo largo del país.

Noticias relacionadas

Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón

Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón

«Nos han llevado a la ruina»: Saltando Charcos cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento de Burgos

«Nos han llevado a la ruina»: Saltando Charcos cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento de Burgos

Veinte especialistas analizan en Burgos el impacto de la inteligencia artificial en la investigación jurídica

Veinte especialistas analizan en Burgos el impacto de la inteligencia artificial en la investigación jurídica

En cuanto al estudio demográfico de la población extranjera afiliada, son más hombres que mujeres los que se encuentran inscritos, pero no por una amplia mayoría. Por otro lado, gran parte de los mismos vienen desde fuera de la Unión Europea, siendo la mayoría de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En cuanto a los sectores en los que trabajan los extranjeros, el top tres lo conforman la hostelería, suponiendo casi el 30% en el cómputo general del país, la agricultura (24,5%) y la construcción (22,2%).

Destaca también el crecimiento en actividades de alto valor añadido: Actividades Financieras (8,1%), Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (5,7%) e Información y Comunicaciones (5,6%). La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países también ha alcanzado en agosto un nuevo máximo histórico en España: 487.601 personas, un 6,5% más que hace un año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  2. 2 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  3. 3 El pequeño pueblo de Burgos olvidado donde nació el idioma de 600 millones de personas
  4. 4 Cae la Catedral de cartón de Burgos: el arte efímero que emociona y deja huella en la ciudad
  5. 5 El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos
  6. 6 La Primitiva vuelve a sonreír a Burgos con un premio de 553.000 euros
  7. 7 Un duelo de locura en El Molinón acaba con el Burgos como ganador
  8. 8 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  9. 9 La localidad de Burgos donde más sube el precio de la vivienda en verano: un 5,5% en solo un mes
  10. 10 Tres heridos tras el choque de un turismo y de un microbús en Miranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Se dispara la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Burgos: 1.529 más en un año

Se dispara la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Burgos: 1.529 más en un año