Veinte especialistas analizan en Burgos el impacto de la inteligencia artificial en la investigación jurídica El evento forma parte de la colaboración permanente entre las Facultades de Derecho de las universidades públicas de Castilla y León

BURGOSconecta Burgos Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:18

La Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos ha inaugurado esta mañana la III Jornada de Jóvenes Investigadores Noveles en Derecho, un encuentro que reúne a veinte especialistas para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la investigación jurídica y social.

El evento, que se celebra bajo el título 'La investigación en ciencias sociales y jurídicas en tiempos de IA: ¿qué nos queda a los humanos?', forma parte de la colaboración permanente entre las Facultades de Derecho de las universidades públicas de Castilla y León y está estructurado en cuatro mesas de trabajo centradas en riesgos y oportunidades de la IA, automatización de procesos, interpretación del Derecho y prácticas éticas en investigación.

El decano de la Facultad de Derecho de la UBU, Félix Valbuena González, ha hecho hincapié durante la inauguración en cómo este encuentro se alinea con el proyecto del centro «fomentar la investigación de calidad en Derecho, especialmente de los jóvenes, y garantiza el relevo generacional del profesorado».

En sus declaraciones, Javier García Medina, decano de la Facultad de Derecho de la Uva, puso en valor la unión de las cuatro facultades de Derecho de la comunidad que representan estas jornadas y afirmó que «implican una dinámica de trabajo conjunto que nos fortalece». Por su parte, Marina Morla González, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, que acogerá la próxima edición de las jornadas, destacó como se han constituido en «un espacio común de referencia para la investigación joven de Castilla y León» y demuestran la variedad temática de las investigaciones en Derecho.

Marta Méndez, una de las coordinadoras de las jornadas, ha puesto el foco en la importancia de la interacción entre los participantes «el objetivo es que se genere debate científico sobre las aplicaciones de la IA en el ámbito jurídico y también en otras disciplinas» y destacado la metodología de la jornada, «muchos de los ponentes ya tienen experiencia práctica en este ámbito y nos contarán sus métodos de trabajo, lo que permitirá que todos podamos aprender de casos reales y aplicables».

En los próximos meses se editará un libro colectivo con los trabajos presentados y debatidos, de modo que las conclusiones puedan servir de referencia para nuevas investigaciones y posibles desarrollos normativos.