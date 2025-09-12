BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración de la III Jornada de Jóvenes Investigadores Noveles en Derecho. Noelia Alonso / UBU

Veinte especialistas analizan en Burgos el impacto de la inteligencia artificial en la investigación jurídica

El evento forma parte de la colaboración permanente entre las Facultades de Derecho de las universidades públicas de Castilla y León

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:18

La Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos ha inaugurado esta mañana la III Jornada de Jóvenes Investigadores Noveles en Derecho, un encuentro que reúne a veinte especialistas para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la investigación jurídica y social.

El evento, que se celebra bajo el título 'La investigación en ciencias sociales y jurídicas en tiempos de IA: ¿qué nos queda a los humanos?', forma parte de la colaboración permanente entre las Facultades de Derecho de las universidades públicas de Castilla y León y está estructurado en cuatro mesas de trabajo centradas en riesgos y oportunidades de la IA, automatización de procesos, interpretación del Derecho y prácticas éticas en investigación.

El decano de la Facultad de Derecho de la UBU, Félix Valbuena González, ha hecho hincapié durante la inauguración en cómo este encuentro se alinea con el proyecto del centro «fomentar la investigación de calidad en Derecho, especialmente de los jóvenes, y garantiza el relevo generacional del profesorado».

En sus declaraciones, Javier García Medina, decano de la Facultad de Derecho de la Uva, puso en valor la unión de las cuatro facultades de Derecho de la comunidad que representan estas jornadas y afirmó que «implican una dinámica de trabajo conjunto que nos fortalece». Por su parte, Marina Morla González, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, que acogerá la próxima edición de las jornadas, destacó como se han constituido en «un espacio común de referencia para la investigación joven de Castilla y León» y demuestran la variedad temática de las investigaciones en Derecho.

Marta Méndez, una de las coordinadoras de las jornadas, ha puesto el foco en la importancia de la interacción entre los participantes «el objetivo es que se genere debate científico sobre las aplicaciones de la IA en el ámbito jurídico y también en otras disciplinas» y destacado la metodología de la jornada, «muchos de los ponentes ya tienen experiencia práctica en este ámbito y nos contarán sus métodos de trabajo, lo que permitirá que todos podamos aprender de casos reales y aplicables».

En los próximos meses se editará un libro colectivo con los trabajos presentados y debatidos, de modo que las conclusiones puedan servir de referencia para nuevas investigaciones y posibles desarrollos normativos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano
  2. 2 Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón
  3. 3 Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU
  4. 4 El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional
  5. 5 Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos
  6. 6 Una trabajadora herida tras perseguir al ladrón en un supermercado de Miranda
  7. 7 Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos
  8. 8 La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad
  9. 9 Detenido en Aranda por agredir a los agentes tras triplicar la tasa de alcoholemia
  10. 10 Herido un menor al ser atropellado por un coche cuando circulaba en patinete por un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Veinte especialistas analizan en Burgos el impacto de la inteligencia artificial en la investigación jurídica

Veinte especialistas analizan en Burgos el impacto de la inteligencia artificial en la investigación jurídica