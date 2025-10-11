Servicios Sociales de la Junta tendrá un nuevo edificio en Burgos en la primavera de 2027 Después de varios retrasos, la Junta de Castilla y León ha sacado a licitación la primera fase de las obras en el Pabellón 3 del antiguo Hospital Militar

Julio César Rico Burgos Sábado, 11 de octubre 2025, 20:10

La rehabilitación del Pabellón 3 del edificio del antiguo Hospital Militar de Burgos está más cerca. En este espacio, la Junta de Castilla y León tiene pensado implantar las oficinas para la nueva sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y la unidad de valoración y atención a personas con discapacidad. Según los plazos que maneja la junta, hay dotación presupuestaria para 2026 y 2027.

El presupuesto asciende a cinco millones y el plazo de ejecución es de 18 meses -en su primera fase-, con lo cual en la primavera de 2027 podrían entrar a trabajar los funcionarios a este nuevo edificio. En una segunda fase, la inversión supondrá otros 2,3 millones para completar la actuación.

El Pabellón 3 tiene una superficie de 5.200 metros cuadrados, espacio que se consideró idóneo para reubicar las dos dependencias, y cuyo uso sería compatible con el centro de Salud y con las instalaciones de la Universidad de Burgos que se ubican en el mismo edificio.

El edificio consta de cuatro plantas sobre rasante en forma de cruz y una planta semisótano. En la planta semisótano se compondrán los cuartos técnicos tales como, sala de generación y bombeo, cuarto de acumulación, el grupo electrógeno, así como diversos puntos de acometidas para las distintas instalaciones.

La planta baja constará de tres zonas, la zona de recepción y atención al público general, una zona asistencial donde se encontrarán diversos despachos de atención y salas polivalentes y en el ala noreste un conjunto de despachos, archivos y cuartos técnicos.

El resto de plantas superiores contendrán de forma general despachos, salas de reuniones y archivos, en el ala sureste se compondrá una pequeña zona común, y excepcionalmente en la primera planta en el inicio del ala noreste se incorporarán unos vestuarios.

La ejecución se llevará a cabo en dos fases. En la primera, se reformará el sótano, así como el taller de mantenimiento, el cuarto de telecomunicaciones, el cuarto eléctrico y la zona de recepción y atención en la planta baja, además de las plantas segunda y tercera a excepción de sus alas noroeste.

En la segunda fase el resto de los espacios, que comprenden la zona asistencial, almacenes y despachos de gestión en planta baja y la planta primera y las alas noroeste de las plantas segunda y tercera. La fase I tiene un plazo de ejecución de 18 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo

La Junta de Castilla y León justifica esta actuación debido a las crecientes competencias atribuidas a la Gerencia de Servicios Sociales que evidencian la necesidad de aumentar la dimensión de los espacios que ocupa este organismo. De hecho, argumentan, la Gerencia de Burgos, hace tiempo que llegó al límite de su capacidad intentando solventar la situación a base de la cesión de espacios por parte de otros Organismos, estando repartidas sus dependencias actualmente en cuatro emplazamientos.

Se trata de la calle Ana María Lopidana 5, en un edificio transferido por la Tesorería General de la Seguridad Social; en la glorieta de Bilbao 4, en un local en alquiler, en la misma plaza, en el número 3, en unos despachos cedidos por la Delegación Territorial de Burgos y en el paseo de Atapuerca 4, en otras dependencias del Servicio Territorial de Sanidad de Burgos.

Lo mismo sucede con la unidad de atención a la discapacidad, que desarrolla además de las funciones de valoración de discapacidad y atención temprana a menores, las de valoración de dependencia y gestión de recursos para personas con discapacidad, repartida en varios emplazamientos, en la calle Juan de Padilla7; en Ana María Lopidana 5 y en otros espacios.