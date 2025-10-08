BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Edificio de la calle Félix Rodríguez de la Fuente. JCR

El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos

Se trata de una actuación en la casa del cura de Montorio para la que se van a invertir 51.819 euros

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Recuperar un edificio con 125 años de historia y atraer nuevos inquinos. Es el proyecto del Ayuntamiento de Montorio, un pequeño pueblo de Burgos, que ha encargado a la empresa Construcción, Arte y Restauración Garsan la obra de recuperación de la casa del cura por un importe total de 51.819 euros. Se trata de un inmueble en desuso que el Consistorio quiere recuperar y que se encuentra en la calle Rodríguez de la Fuente 13 de esta localidad.

La idea que plantea el Ayuntamiento de Montorio es «acceder a la concesión de subvenciones en entidades locales de Burgos» con población inferior a 20.000 habitantes. El titular de la propiedad es el Ayuntamiento. Se trata de una edificación que cuenta con dos volúmenes edificados, ambos de dos plantas de altura, que se encuentran comunicados en la planta baja y en la planta primera.

El uso de la edificación, hasta su retirada, ha sido el de vivienda del cura. Se distribuye, por un lado la planta baja, el vestíbulo de entrada a la vivienda original donde se encuentra la cocina, la sala de estar comedor, despensa y escaleras de acceso a la planta primera y por otro, el acceso a la zona de edificación anexa, donde se encuentra el baño y un trastero desde donde se accede al patio o jardín.

Se trata de una edificación que data del año 1.900, por lo que cuenta con una antigüedad de 125 años aunque posteriormente, en los años 40, se intervino y se reformó, puesto que las fachadas de las viviendas de la manzana cuentan con la placa del ministerio de la vivienda de la época.

La superficie total construida de la vivienda es de 146 metros cuadrados y la de almacén de 44. Se encuentra en una ubicación privilegiada, en el centro del casco urbano, cerca de la plaza y de los servicios del propio municipio. La idea es promover y ayudar a la instalación de nuevas familias en el pueblo es lo que lleva al Ayuntamiento acondicionado y mejorar esta vivienda.

La conservación es buena en cuanto a las condiciones de seguridad estructural. Las obras previstas engloban la mejora energética y subsanar los problemas existentes de entrada de agua, garantizando la estanqueidad. Además, se va a proceder a sustitución de los cerramientos y la instalación de calefacción de biomasa. Se va a incorporar aislamiento térmico en la cubierta y actuaciones en la fachada, su carpintería exterior, el trasdosado de fachada.

