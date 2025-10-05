Los 17 pueblos de Burgos que recibirán subvenciones directas de la Diputación La partida, de 297.000 euros, irá destinada a mejoras en distintas localidades, aunque sin pasar por ningún trámite previo o presentación de proyecto

Sara Sendino Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 13:58 Comenta Compartir

La Diputación de Burgos adjudicará 17 ayudas a 17 localidades de la provincia por valor de 297.000 euros de forma directa. Estos pagos se realizarán de forma automática, sin pasar por ninguna convocatoria oficial, y han sido firmadas por el responsable de la Comisión de Hacienda, Jorge Castro Urbiola.

Las 17 ayudas están enmarcadas en la modificación de créditos número 9 de 2025 de la Diputación de Burgos. Este expediente, aprobado en el pleno del pasado viernes 26 de septiembre, incluye las transacciones citadas, que tienen un valor de 297.000 euros.

Estas se otorgarán a 17 pueblos de distintos puntos de la provincia de Burgos con el pretexto de ser «obras extraordinarias y urgentes 2025», tal y como recoge el citado expediente (9/2025), al que ha accedido Burgosconecta.

Ayudas de 6.000 a 30.000 euros

El expediente habla de «transferencias de crédito» por valor de 297.000 euros. Este ha sido firmado por el diputado responsable de las áreas de intervención y gestión tributaria y recaudación de la Diputación de Burgos, el 'popular' Jorge Castro, que es también alcalde de la localidad de Miraveche.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, estas varían dependiendo de cada localidad, siendo las más bajas de 6.000 euros y las más altas de 30.000. En esta tabla se puede observar una relación de las ayudas y los pueblos de Burgos beneficiados:

Como se observa, las 17 localidades se distribuyen por todo el mapa de Burgos. Respecto a sus justificaciones, la mayoría de las subvenciones responden a mejoras del saneamiento, los depósitos, captaciones de agua o arreglos de calles y caminos.

Pero estas donaciones directas de la Diputación a 17 pueblos han sido otorgadas sin ninguna convocatoria previa, no como otras subvenciones de, por ejemplo, desarrollo rural o apoyo a farmacias rurales. Estas suelen contener unas bases, a las que los distintos ayuntamientos solicitantes se deben ceñir y en las que aparecen los criterios para otorgar los puntos que les harán merecedores o no de la ayuda.

Además, los solicitantes deben presentar proyecto de actuación, presupuesto y pasar por un sistema de valoración o puntuación para escoger las iniciativas que más lo necesiten. En este caso, todo ese protocolo ha sido sustituido por una concesión directa de la ayuda en la que no se detalla la inversión a realizar por cada ayuntamiento de las localidades de Burgos.

Ayuntamientos con distintos partidos en su Gobierno

Las 17 concesiones que ha aprobado la Diputación de Burgos de forma directa están dirigidas a 16 ayuntamientos (Guma y Zuzones son pedanías de La Vid y Barrios). De estas localidades, doce están gobernadas por alcaldes y alcaldesas del Partido Popular; es decir, el 70,6%.

Además, tres localidades cuentan con regidores socialistas: Torrelara, Rucandio y Villanueva de Gumiel. Por último, Quintanar de la Sierra tiene un alcalde del partido US y Merindad de Valdivielso (de donde es pedanía Quecedo de Valdivielso) está gobernada por la formación JV.

Ayudas a parques de bomberos e intereses

Por otro lado, en el expediente de modificación de créditos número 9 de 2025 incluye dos gastos más. Se trata de 1.080.000 euros, que irán destinados a ayuntamientos no especificados. El objetivo es otorgar «subvenciones» a parques de bomberos de la provincia.

El tercer gasto que incluye la comisión de Hacienda de la Diputación de Burgos y que firma el diputado 'popular' Jorge Castro es la de intereses de préstamos. Esta cuantía asciende a 200.000 euros. Por tanto, la cantidad total de este expediente de modificación de crédito, sumado a las ayudas a 17 pueblos, es de 1.577.000 euros.

La teoría presupuestaria reside en que, para realizar una modificación de crédito, esta tiene que apoyarse en la existencia de remanentes o, en su defecto, en el cambio de partidas presupuestarias que en ningún caso se especifican en el expediente.