65 empresas reciben 305.000 euros para iniciar o mantener su actividad en Burgos Los beneficiarios han recibido entre 3.500 y 20.000 euros de ayuda para mantener sus servicios a mayores de 65 años, reparto de productos en pueblos o para poner en marcha una empresa

Sara Sendino Burgos Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Más de 60 empresas y autónomos que operan en la provincia de Burgos recibirán subvenciones para mantener su viabilidad económica o para poner en marcha nuevas compañías. En total, las ayudas de la Diputación de Burgos repartirán 305.145,50 euros.

Las subvenciones están gestionadas por la Sociedad para el desarrollo de la provincia burgalesa (Sodebur). Con ellas se pretende mantener a las empresas que dan servicio en las pequeñas localidades de la provincia; así como ayudar a las nuevas sociedades que se quieran implantar en Burgos.

Por ello, la Diputación ha destinado más de 300.000 euros en estas ayudas, a las que se han presentado 66 solicitudes. De ellas, la partida presupuestaria se ha dividido entre 65 propuestas. 62 de ellas tienen su sede y operan en la provincia de Burgos; mientras que otras tres hacen parte de su negocio aquí pero tienen su sede en otros lugares (Cantabria, Bilbao y Valladolid).

Las subvenciones medias para mantener la viabilidad de las empresas es de 3.500 euros. 56 negocios ubicados en todos los puntos cardinales de Burgos han recibido este tipo de ayudas. Estas compañías se dedican a diferentes actividades económicas, como el servicio y reparto de productos, atención a mayores de 65 años u otros.

Además, dentro de las 65 ayudas ofrecidas por la Diputación de Burgos, nueve son para inversión en nuevas empresas. Para ellas, las ayudas rondan entre los 6.000 y los 20.000 euros, dependiendo de los puntos obtenidos según los criterios de evaluación.

En esta tabla se puede observar el cómputo total de las compañías ayudadas en la provincia de Burgos. Aparece la localidad donde tienen su sede, cuál es su actividad económica y qué subvención han recibido:

Tal y como se puede observar, tres de estas ayudas han sido destinadas a comercios o servicios cuya sede se localiza fuera de la provincia. Sin embargo, estos negocios atienden a comarcas de Burgos, como el negocio de Peñafiel (Valladolid) a localidades de La Ribera del Duero. El listado completo de los beneficiarios y sus sedes sociales se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

