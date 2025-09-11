La Diputación incrementará Planes Provinciales pero pide a los pueblos que estudien a qué destinarlos El presidente de la Diputación Provincial de Burgos plantea que en ocasiones los pueblos no saben en que gastar esos planes y eso genera una mala gestión

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, ha asegurado que para 2026 va a incrementar la cantidad que destina la Institución a los Planes Provinciales. No ha concretado la cantidad, como sí ha planteado la portavoz del PSOE, Nuria Barrio que quiere incrementar en siete millones el montante hasta llegar a 54 millones para los pueblos.

Suárez entiende que la Institución va a recibir «más dinero de las administraciones». Sin embargo, el problema es que los ayuntamientos, en ocasiones «son incapaces de gestionarlos». Ha precisado que éstos han de servir «para generar progreso» en los municipios. Por tanto, hay que definir «hacia qué se puede dirigir los incrementos» de presupuesto.

El presidente provincial ha realizado esta valoración en el transcurso del debate sobre el estado de la provincia que se ha celebrado este jueves en la Diputación Provincial de Burgos y en el que ha tendido la mano porque entiende que «la provincia es de todos».

Tiende la mano a la oposición

En un clima de cordialidad, se ha comprometido también a tender la mano a la oposición para «estudiar las propuestas» que realicen al equipo de Gobierno de cara a mejorar en 2026. Una escucha que no significa «aceptar todo» sino evaluar, sopesar y si es pertinente integrarlos.

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, Inma Sierra, ha destacado que la Institución basa su gestión en la excelencia de «los servicios sociales», la promoción del «patrimonio, el turismo y la cultura»; la mejora de las infraestructuras, la movilidad y la conectividad; la gestión «eficiente de los fondos europeos» y la «repoblación y el emprendimiento rural».

Sierra ha subrayado que la Diputación es ejemplo en el gasto dedicado «a los más vulnerables que en 2025 ha sido de 44 millones de euros». Y ha valorado la importancia de «la inmigración que ha hecho crecer» a la provincia en un 0,9% en población, situándola en 357.640 habitantes. Es más, por cada burgalés emigrado o de baja en los padrones, han llegado cuatro personas migrantes, ha subrayado.

Así, Sierra ha subrayado la importancia que tiene la Diputación en su papel de «equilibrador entre municipios grandes y pequeños». Y ha enfatizado la posición de la provincia en la tasa de paro, que en Burgos es del 8,5% frente al 10% nacional; o el crecimiento de un «7% en las exportaciones» que colocan a Burgos frente a un superávit de un 20% en la balanza comercial local.

Recuperar cifras de hace dos años

La portavoz del PSOE, Nuria Barrio ha mantenido un tono de diálogo e invitación a mejorar la gestión de todas las áreas de la institución. Entre sus propuestas para hacer funcionar a los pueblos está «recuperar las cifras de hace dos años» en Planes Provinciales. Para ello ha pedido que «se llegue a los 54 millones» en el plan bienal 26-27 que compense la pérdida del 30% de los dos últimos años.

Barrio ha incidido en la necesidad de mejora en las «ayudas de acción cultural», a la mejora de la conservación de «templos e iglesias de la provincia». Y echa en falta que las convocatorias a las que pueden optar los pueblos no se realicen «al inicio del año». Otro de los problemas del día a día de los pueblos es la gestión de ruinas. Barrio ha asegurado que «hay expedientes en marcha que no tienen financiación y van muy lentos». Ha reclamado «más medios, velocidad y dinero» para esta actividad que es una «de las más costosas para los pequeños ayuntamientos».

En cuanto a la gestión de las cinco residencias, Barrio le ha pedido a Suárez que no tire la toalla con la Junta de Castilla y León «para lograr más financiación, lo mismo que con la Ayuda a Domicilio».

Barrio ha valorado la apuesta por San Salvador de Oña y la mejora de Clunia; sin embargo, es necesario «mejorar accesos e instalaciones como el centro de recepción de visitantes, que lleva mucho retraso».

Para el PSOE también es necesario corregir «la falta de personal». Barrio ha destacado que existe un alto número de vacantes que cifra en el 37% de puestos sin cubrir y ha alertado de que la falta de personal «lleva a la merma en la prestación de servicios, como ocurre en Intervención, en Planes Provinciales o Sajuma», entre otros servicios.

Es urgente para el PSOE «la profesionalización de los parques de Bomberos» y ha alertado de que hay «diez plazas vacante en la Relación de Puestos de Trabajo», por lo que ha solicitado al presidente, Borja Suárez, que le dé un empujón y que «convoque las plazas que faltan». En cualquier caso, y dada la amplitud y la dispersión de la provincia Barrio entiende que es necesario planificar «servicios por comarcas».

Inmigración y crecimiento

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Martín, ha apelado a las necesidades de la Diputación, entre ellas la «reestructuración» de la Institución. El resto de su exposición ha sido para vincular los principios de su partido con algunas políticas locales y nacionales.

Martín ha asegurado que las políticas nacionales y europeas «debilitan la provincia» en materia de agricultura y ganadería. En este sentido, ha denunciado que en el campo burgalés es que ha pasado de ser «granero a tener placas solares y molinos». Tampoco avanzan para Vox las comunicaciones; ni los «servicios básicos, que están degradados», ha dicho Martín, que achaca a «la ineptitud y mala fe» del Gobierno de Pedro Sánchez. No ha dejado pasar la ocasión para hablar de inmigración y la llegada de personas sin papeles calificadas de «ilegales», por el partido de Abascal.