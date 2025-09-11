BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 10 de septiembre
Riocavado de la Sierra desde el monte que va al sendero del minero. JCR

Sin internet, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos

Vecinos de Riocavado de la Sierra han presentado una reclamación colectiva para denunciar lo que entienden es una situación grave de incomunicación que se viene reiterando desde hace muchos meses

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:36

Un grupo de vecinos de Riocavado de la Sierra, pueblo de la provincia de Burgos ubicado en la Sierra de la Demanda, han presentado una carta de reclamación colectiva para «denunciar la grave situación de incomunicación, pérdida de servicios básicos y riesgo de despoblación que sufre el municipio».

En esa carta aseguran que desde hace 15 días el municipio serrano no tiene cobertura de telefonía móvil. De esta manera, el pueblo y sus vecinos están incomunicados, carecen de los servicios de teleasistencia, lo que pone en riesgo a personas mayores dependientes. Una situación que no es nueva y que ya ha colmado la paciencia del vecindario.

Aseguran que la falta de acceso a internet «impide el teletrabajo y el desarrollo económico», mientras la fibra óptica, prometida desde hace años, «sigue sin llegar».

Atención sanitaria deficiente

La situación sanitaria «también es crítica». Recuerdan que el médico rural, que antes se acercaba a Riocavado una vez por semana, «ahora lo hace cada dos o tres» y cuando acude, «no puede recetar ni consultar historiales» porque el consultorio carece de conexión digital.

Además, se ha eliminado «el sistema de recogida de recetas y entrega de medicamentos», obligando a las personas mayores a desplazarse a otros pueblos a por sus necesidades. Por lo que respecta al servicio de Ayuda a Domicilio también «está interrumpido», dejando desatendidas a personas dependientes que podrían verse obligadas a abandonar el pueblo.

Las peticiones

Los vecinos aseguran sentirse «abandonados por las administraciones y las empresas de telecomunicaciones», dicen. Exigen «soluciones urgentes» que garanticen sus «derechos básicos» y evitar que Riocavado de la Sierra quede condenado al olvido.

Sus reclamaciones son que se restablezca de «forma inmediata la cobertura móvil»; piden que se garantice la «de fibra óptica y acceso estable a internet»; que se recupere el servicio de «teleasistencia y la ayuda a domicilio»; que se restituya «el sistema de recogida y entrega de medicamentos» y que se asegure la presencia regular del médico y dotar al consultorio de conexión digital.

