240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos
Castroceniza, Los Balbases, Coculina, Olmillos de Sasamón, Villariezo y Los Tremellos tendrán la oportunidad de ver canales nuevos y mejorar la recepción de los anteriores ya existentes
Burgos
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:05
La Diputación de Burgos tiene el objetivo de ejecutar trabajos para crear nuevas infraestructuras estratégicas de comunicaciones. En este marco, también persigue mejorar las existentes y rehabilitar aquellas que en su día funcionaban bien, pero en la actualidad se encuentran apagadas, en desuso o inutilizadas. Las actuaciones se van a llevar a cabo en las localidades de Castroceniza, los Balbases, Coculina, Olmillos, de Sasamon, Villariezo y los Tremellos.
Estas infraestructuras de comunicaciones serán de titularidad pública, pero se podrán poner a disposición de operadoras de servicios de telecomunicaciones, como la TDT, fibra óptica y otros instrumentos de acceso a la red de Internet.
En algunas de estas infraestructuras se va a proceder a sustitución o a instalar el equipamiento que permita dotar o aumentar la potencia de transmisión de la televisión digital terrestre a localidades que no disponen en la actualidad de señal. La intención de la institución presidida por el popular Borja Suárez es «tomar iniciativa y desarrollar trabajos que faciliten la mejora de todas las telecomunicaciones en aquellas zonas de la provincia donde existen más dificultades.
Pueblos y presupuesto
Para ello se va a realizar un estudio previo en aquellas localidades de la provincia que tienen dificultad para recibir la señal. En la primera de estas localidades se van a realizar las mejoras de infraestructuras, el suministro e instalación de las telecomunicaciones con una torre de 12 metros y el equipamiento electrónico necesario y una partida económica de 21.635 euros. Una obra similar se va a realizar en Los Balbases con un presupuesto de 39.116 euros.
Los trabajos a desarrollar en Coculina van conllevar una partida económica de 46.000 euros y el desmontaje de las instalaciones existentes para la construcción de otras nuevas que transmitirán seis canales de TDT. En Olmillos de Sasamón, el presupuesto asciende a 14.375 euros y en esta localidad se reemplazará todo el equipamiento existente de un watio con equipamientos de cinco watios en Villariezo. Se van a mejorar los equipamientos con un presupuesto de 86.61 euros y en Los Tremellos, la inversión ascenderá 32.234 euros y la instalación de ocho canales más dos antenas.
En total la inversión que va a realizar la Diputación de Burgos en estas localidades para mejorar la recepción de la televisión asciende a 240.000 euros. Las empresas adjudicatarias tendrán un plazo de tres meses para la instalación de todos los equipos.
