240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos Castroceniza, Los Balbases, Coculina, Olmillos de Sasamón, Villariezo y Los Tremellos tendrán la oportunidad de ver canales nuevos y mejorar la recepción de los anteriores ya existentes

La Diputación de Burgos tiene el objetivo de ejecutar trabajos para crear nuevas infraestructuras estratégicas de comunicaciones. En este marco, también persigue mejorar las existentes y rehabilitar aquellas que en su día funcionaban bien, pero en la actualidad se encuentran apagadas, en desuso o inutilizadas. Las actuaciones se van a llevar a cabo en las localidades de Castroceniza, los Balbases, Coculina, Olmillos, de Sasamon, Villariezo y los Tremellos.

Estas infraestructuras de comunicaciones serán de titularidad pública, pero se podrán poner a disposición de operadoras de servicios de telecomunicaciones, como la TDT, fibra óptica y otros instrumentos de acceso a la red de Internet.

En algunas de estas infraestructuras se va a proceder a sustitución o a instalar el equipamiento que permita dotar o aumentar la potencia de transmisión de la televisión digital terrestre a localidades que no disponen en la actualidad de señal. La intención de la institución presidida por el popular Borja Suárez es «tomar iniciativa y desarrollar trabajos que faciliten la mejora de todas las telecomunicaciones en aquellas zonas de la provincia donde existen más dificultades.

Pueblos y presupuesto

Para ello se va a realizar un estudio previo en aquellas localidades de la provincia que tienen dificultad para recibir la señal. En la primera de estas localidades se van a realizar las mejoras de infraestructuras, el suministro e instalación de las telecomunicaciones con una torre de 12 metros y el equipamiento electrónico necesario y una partida económica de 21.635 euros. Una obra similar se va a realizar en Los Balbases con un presupuesto de 39.116 euros.

Los trabajos a desarrollar en Coculina van conllevar una partida económica de 46.000 euros y el desmontaje de las instalaciones existentes para la construcción de otras nuevas que transmitirán seis canales de TDT. En Olmillos de Sasamón, el presupuesto asciende a 14.375 euros y en esta localidad se reemplazará todo el equipamiento existente de un watio con equipamientos de cinco watios en Villariezo. Se van a mejorar los equipamientos con un presupuesto de 86.61 euros y en Los Tremellos, la inversión ascenderá 32.234 euros y la instalación de ocho canales más dos antenas.

En total la inversión que va a realizar la Diputación de Burgos en estas localidades para mejorar la recepción de la televisión asciende a 240.000 euros. Las empresas adjudicatarias tendrán un plazo de tres meses para la instalación de todos los equipos.