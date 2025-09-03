BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las localidades que digitalizará su archivo es Hontoria del Pinar. JCR

170.000 euros para mejorar y digitalizar los archivos de seis pueblos de Burgos

Dentro de las atribuciones de la Diputación en gestión municipal de localidades de la provincia, esta entidad va a destinar 170.586 euros para mejorar y digitalizar los archivos locales

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:48

La Diputación de Burgos tiene la intención de llevar a cabo un nuevo contrato para la recuperación de archivos en seis pueblos. Se trata de los ayuntamientos de Hontoria del Pinar, Valle de Losa, Santa María del Campo, Palacios de la Sierra, Mambrillas de Lara y Hortigüela. Para ello va a hacer una reserva presupuestaria de 170.585,68 euros.

La primera de las localidades, Hontoria del Pinar, cuenta con un total de 1.040 cajas de legajos y otros documentos. Valle de Losa tiene 700 cajas. Por su parte, Santa María del Campo alberga 380 y Palacios de la Sierra, 365. Mambrillas de Lara custodia 160 cajas y Hortigüela, 210. Todas ellas se enmarcan dentro del programa a desarrollar en este año 2025.

Administración electrónica

La idea es transferir los documentos de archivo de oficina de todas estas localidades a sus respectivos archivos definitivos. El resultado final será la descripción de estos nuevos documentos en las bases de datos que contienen los instrumentos de descripción del archivo y la incorporación de la información en sus índices.

Los trabajos de organización se van a centrar en los documentos a partir de la fecha de su última intervención hasta el año de entrada de manera plena en la administración electrónica.

Noticias relacionadas

50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos

50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos

Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen

Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen

Un médico se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión por mirar el historial de una compañera de baja

Un médico se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión por mirar el historial de una compañera de baja

El pueblo de Burgos que revive su folclore y raíces gracias a un mural

El pueblo de Burgos que revive su folclore y raíces gracias a un mural

La supervisión y dirección estará a cargo de la sección de recuperación de archivos municipales en coordinación con la empresa responsable que designe la empresa adjudicataria. Los trabajos a realizar son la extracción de la documentación de las cajas, la limpieza y eliminación de objetos innecesarios o dañinos, la descripción de cada unidad documental y la clasificación de cada unidad en el cuadro de clasificación utilizado por la sección de recuperación de archivos de la Diputación.

Posteriormente, se va a ordenar la documentación y se va a informatizar a través del propio programa de gestión de archivos de esta sección de la Diputación. Como últimos trabajos se llevarán a cabo la corrección de errores, la validación de los datos y se signarán de manera definitiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja
  2. 2 La farmacia de un pueblo de Burgos que celebra con una exposición sus 300 años de historia
  3. 3 Piden 20 años de cárcel para dos hombres en Burgos por retener y agredir a otro al creer que les había robado la marihuana
  4. 4 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos
  5. 5 Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos
  8. 8 Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos
  9. 9 El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras
  10. 10 Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta 170.000 euros para mejorar y digitalizar los archivos de seis pueblos de Burgos

170.000 euros para mejorar y digitalizar los archivos de seis pueblos de Burgos