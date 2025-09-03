170.000 euros para mejorar y digitalizar los archivos de seis pueblos de Burgos Dentro de las atribuciones de la Diputación en gestión municipal de localidades de la provincia, esta entidad va a destinar 170.586 euros para mejorar y digitalizar los archivos locales

Julio César Rico Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

La Diputación de Burgos tiene la intención de llevar a cabo un nuevo contrato para la recuperación de archivos en seis pueblos. Se trata de los ayuntamientos de Hontoria del Pinar, Valle de Losa, Santa María del Campo, Palacios de la Sierra, Mambrillas de Lara y Hortigüela. Para ello va a hacer una reserva presupuestaria de 170.585,68 euros.

La primera de las localidades, Hontoria del Pinar, cuenta con un total de 1.040 cajas de legajos y otros documentos. Valle de Losa tiene 700 cajas. Por su parte, Santa María del Campo alberga 380 y Palacios de la Sierra, 365. Mambrillas de Lara custodia 160 cajas y Hortigüela, 210. Todas ellas se enmarcan dentro del programa a desarrollar en este año 2025.

Administración electrónica

La idea es transferir los documentos de archivo de oficina de todas estas localidades a sus respectivos archivos definitivos. El resultado final será la descripción de estos nuevos documentos en las bases de datos que contienen los instrumentos de descripción del archivo y la incorporación de la información en sus índices.

Los trabajos de organización se van a centrar en los documentos a partir de la fecha de su última intervención hasta el año de entrada de manera plena en la administración electrónica.

La supervisión y dirección estará a cargo de la sección de recuperación de archivos municipales en coordinación con la empresa responsable que designe la empresa adjudicataria. Los trabajos a realizar son la extracción de la documentación de las cajas, la limpieza y eliminación de objetos innecesarios o dañinos, la descripción de cada unidad documental y la clasificación de cada unidad en el cuadro de clasificación utilizado por la sección de recuperación de archivos de la Diputación.

Posteriormente, se va a ordenar la documentación y se va a informatizar a través del propio programa de gestión de archivos de esta sección de la Diputación. Como últimos trabajos se llevarán a cabo la corrección de errores, la validación de los datos y se signarán de manera definitiva.