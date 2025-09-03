BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Aerogenerador en la provincia de Burgos. GIT

50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos

Los empleados de RES Energy Global Services piden más remuneración y descanso por los días de guardia en cinco parques de la provincia

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:38

50 trabajadores de parques eólicos de Burgos acudirán a la huelga. Los empleados de RES Energy Global Services lamentan que no se haya podido alcanzar un acuerdo en las negociaciones mantenidas acerca de la compensación económica por las guardias y los días de descanso.

Los trabajadores se encargan, en la actualidad, del mantenimiento de los aerogeneradores ubicados en cinco parques eólicos de la provincia de Burgos. Se trata de los denominados Loras, Perul, Marmellar, Brújula y Arlanzón.

Los empleados de RES señalan que, «tras varias negociaciones» mantenidas a lo largo del verano, se ha hecho «imposible» llegar a un acuerdo entre comité y compañía. Sitúan el foco del conflicto en las condiciones laborales durante los días de guardia los fines de semana y días festivos.

Explican desde el sindicato Comisiones Obreras que en la actualidad se abona entre «30 y 40 euros» por cada día de guardia. Asimismo, declaran que la empresa emplaza a los empleados a tomarse los descansos generados esos días de guardia durante sus días libres naturales. «Entendemos que la empresa tiene que poner dentro de la jornada ese descanso», explican desde Comisiones Obreras, y que este no se encuentre en los días libres de los trabajadores.

Por otro lado, denuncian que, en la actualidad, se encadenan jornadas de trabajo muy largas debido a las guardias. En cuanto al pago del plus de guardia, consideran la cuantía como algo «totalmente ridículo». Por los motivos expuestos, los 50 trabajadores de RES Energy Global Services están llamados a secundar la huelga durante el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre. Además, en caso de no haber acuerdo, desde Comisiones Obreras señalan que este parón continuará durante el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre.

La propuesta de la empresa, «totalmente insuficiente» para los empleados

Los trabajadores de RES Energy Global Services en Burgos se concentrarán, además, frente a la empresa los días de huelga. Quieren un «futuro digno en la eólica», defienden.

En cuanto a la solución ofrecida por la empresa para sus empleados, las negociaciones han llevado a una subida en el plus de las guardias de unos diez euros. Sin embargo, no ofrecen ningún acuerdo respecto a los días de descanso, señalan desde CC OO. La propuesta es «totalmente insuficiente», explican desde el sindicato.

