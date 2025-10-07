Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos La tradicional morcilla de Burgos se reinventa en un plato premium a nivel nacional

La morcilla de Burgos, un manjar tradicional de la provincia, se puede disfrutar de muchas maneras: con pan, con pimiento o en revuelto. Ahora, llega una forma diferente de degustarla: en pizza.

Una conocida cadena de pizzas ha lanzado la Burgalesa Maestra, una pizza premium que homenajea la gastronomía burgalesa. Está elaborada con masa de sémola malteada, salsa carbonara, queso provolone, pimiento rojo asado y, por supuesto, morcilla de Burgos.

Esta creación forma parte de la línea «Maestras», que también incluye recetas inspiradas en otras regiones españolas, como la Pamplonica Maestra y los Pizzolinos Maestros con chorizo de Pamplona. La iniciativa responde a la demanda de los consumidores, que querían probar ingredientes tradicionales de distintas zonas de España en sus pizzas.

La Burgalesa Maestra estará disponible a domicilio, para recoger o para consumir en local, ofreciendo una forma innovadora de disfrutar de uno de los productos más emblemáticos de Burgos. No obstante, no es la única pizza con morcilla que se puede degustar en la capital burgalesa: Isla Sicilia lanzó hace algo más de un año su propia versión de este producto tan reconocido.

Con esta novedad, Burgos refuerza su presencia en la gastronomía nacional, demostrando que sus productos pueden inspirar incluso a la cocina rápida y moderna.

