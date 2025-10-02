BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El chef burgalés Nacho Rojo TOMCOM

Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España

El responsable del restaurante Onírica competirá el 22 de octubre en Ciudad Real junto a otros cinco cocineros, cuatro de ellos de Castilla y León

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:53

El chef Nacho Rojo, responsable del restaurante Onírica de Burgos, ha sido seleccionado como finalista del Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025, que se celebrará el próximo 22 de octubre en Almagro, Ciudad Real.

Rojo, que ya fue finalista del Concurso Cocinero del Año en 2010, inició su carrera en el restaurante Ojeda de Burgos y ha trabajado en establecimientos como el Gaona, Hotel Rice, Asador Casa Azofra, Ganesha o El Labrador. Posteriormente se incorporó como jefe de carta en La Galería, restaurante distinguido con un sol Repsol en 2014. También ha ejercido como chef en el Restaurante Polisón y en el Hostal Restaurante Sotopalacios. Durante tres años fue embajador de la marca Tierra de Sabor.

Su trayectoria incluye la publicación del libro Cocinando en los bosques de La Demanda, centrado en la cocina cinegética y en productos vinculados a la biodiversidad de la comarca. Entre los reconocimientos que ha recibido figura el premio al Mejor Cocinero de Castilla y León en 2009.

Castilla y León en la cima

La participación de Castilla y León en esta edición es la más numerosa, con cuatro representantes entre los seis finalistas. Además de Rojo, estarán presentes Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez (Salamanca); Taigoro Suzuki, de i+T Restaurante (Salamanca); y Jorge Asenjo, jefe de cocina de BARRO (Ávila). Los otros dos finalistas son Beñat Ormaetxea, del Restaurante Jauregibarria (Amorebieta-Etxano, Vizcaya), y Roger Julián, de Simposio Restaurante (San Antonio de Benagéber, Valencia).

El chef burgalés, Nacho Rojo
El chef burgalés, Nacho Rojo TOMCOM

Estos seis cocineros competirán durante seis horas en la elaboración de un aperitivo, un plato libre y un plato principal de caza mayor con ciervo o jabalí. El ganador de este concurso gastronómico recibirá un premio de 3.000 euros. El chef de Burgos, Nacho Rojo, buscará alzarse con el premio y cautivar a los jueces con sus diferentes platos.

El jurado estará presidido por Luis Alberto Lera, chef del restaurante Lera (Zamora), e integrado por cocineros con experiencia en gastronomía cinegética como Iván Cerdeño, Fran Martínez, José Antonio Medina, Juan Carlos García, Miguel Carretero, Lucía Gutiérrez y Belén García Castro, además de los periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez. El concurso se podrá seguir en directo a través de los canales de YouTube de Prensa CCA y Venari Gastronómico.

