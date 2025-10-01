La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León La creación de Carnicería Antón competirá en Palencia este domingo en la Feria Naturpal por el título a la mejor hamburguesa de la Comunidad frente a los ganadores de Salamanca, Palencia y Soria

Eduardo Antón, de Carnicerías Antón, con su primer puesto de la XII edición del concurso a la mejor hamburguesa artesanal de Burgos

Una hamburguesa de Burgos se medirá este domingo, 5 de octubre, en Palencia para conseguir el título de «Mejor Hamburguesa de Castilla y León». Se trata de la creación «Pollito Pío», elaborada por la Carnicería Antón, que representará a la provincia tras proclamarse ganadora del certamen burgalés celebrado en mayo.

La receta, a base de pollo con cúrcuma, conquistó al jurado en su primera participación, gracias a su sabor equilibrado y su originalidad. Junto a ella, Eduardo Antón también presentó otra propuesta, la hamburguesa de «Cerdo Duroc con Manzana», que destacó por la combinación de carne y notas frutales, aunque fue el «Pollito Pío» el que terminó por enamorar a los catadores.

El concurso regional en Palencia

La final de la XIII edición del concurso, organizada por la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León, se celebrará en el marco de la Feria Gastronómica Naturpal, en el Paseo del Salón Isabel II de la capital palentina durante la mañana del domingo, más en concreto a las 12 horas.

Allí, los campeones provinciales de Salamanca, Palencia, Soria y Burgos presentarán sus hamburguesas en dos formatos: una versión de exposición y otra cocinada, que será evaluada por un jurado experto. La decisión tendrá en cuenta factores como la trazabilidad de la carne, calidad, presencia de alérgenos, sabor, color, olor, textura, originalidad, presentación y aplicación comercial.

Un escaparate para la carne de la región

El concurso busca destacar el trabajo de los carniceros profesionales, que apuestan por la innovación y la calidad, al tiempo que reivindican el papel de la carne en la nutrición equilibrada y variada. Además, es una oportunidad para poner en valor el esfuerzo de los establecimientos de cercanía y la diversidad cárnica de Castilla y León.

La expectación está servida en Palencia: el público de Naturpal tendrá la oportunidad de conocer de primera mano cuál de las propuestas se alza con el título y se convierte en la hamburguesa de referencia de la Comunidad en 2025.