El PP de Burgos abandona la comisión de investigación de las gastronetas Los 'populares' se levantan de la bancada en la última sesión de la comisión de investigación al entender que se trata de una persecución contra ellos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:55 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

La sesión de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Burgos en torno al caso de las gastronetas y la actuación del extrabajador eventual del PP Francisco Salvador se ha convertido este miércoles en un escenario extraño en el que los cuatro miembros del equipo de Gobierno han abandonado la comisión, anunciando que no van a volver. Así, a partir de ahora, será el vicepresidente de la comisión, Fernando Martínez Acitores, portavoz de Vox, quien lleve las riendas de la misma. La siguiente sesión de la comisión será el 22 de octubre ya sin los miembros del equipo de Gobierno.

La hasta ahora presidenta de la comisión, Yolanda Barriuso, ha aludido a que el PSOE y Vox, desde el inicio, han convocado estas intervenciones para menoscabar al PP y que solo buscan minar la acción de gobierno. Barriuso ha sorprendido a todos levantando a los miembros de su partido de la bancada, alegando que todas las actuaciones del equipo de Gobierno han sido «dentro de la legalidad».

Ha apuntado que el objetivo de la comisión «no es juzgar» a nadie, sino tratar de esclarecer «las funciones del personal eventual». Sin embargo, Barriuso ha asegurado que tanto Vox como el PSOE han intentado manchar la acción política del PP.

Antes de que Carlos Niño, Ángel Manzanedo, Carolina Álvarez y Yolanda Barriuso abandonaran el salón de Plenos, ha sido el PSOE el que se ha levantado de sus asientos en la intervención de la presidenta de la comisión.

Primero ha sido el concejal socialista Julio César Arnáiz quien ha afeado a Barriuso que usara el tiempo de interrogar a un compareciente para elevar «un alegato final», en lugar de interrogar al testigo propuesto. Eso levantó el desaire del PSOE, que ha abandonado los asientos para quedarse en el pasillo mientras duraba el alegato de Barriuso. El PSOE, en voz de Nuria Barrio, ha calificado la actitud del PP de Burgos de «falta de respeto».

Comparecencias en segundo plano

En todo este contexto, las comparecencias previstas para la sesión de hoy han pasado a un segundo plano, incluida la del propio exasesor Francisco Salvador, quien se ha defendido aludiendo que no hubo gastronetas en el espacio del Andén 56, algo que también aseguró otro de los comparecientes, Santiago Mancho, gestor de ese espacio

Salvador ha asegurado que ni «en 2024 ni 2025 hubo gastronetas en el Hangar», ambas a preguntas de Vox y del PP. Tampoco hay informes de estos expedientes porque no se celebraron, algo que ha reclamado el PSOE y que el PP le ha aclarado que al «no celebrarse, no existe documentación».

En este sentido «no se ofreció instalarse en el Andén a nadie». Sin embargo, se anunciaba la Burgoneta en unas jaimas en este espacio donde había «barras y no gastronetas». Salvador ha asegurado que son actividades privadas de las que no tiene por qué tener conocimiento el propio Ayuntamiento de Burgos. También comparecieron el empresario Daniel Pérez y el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Ignacio González.