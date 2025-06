Conflicto entre un hostelero y el Ayuntamiento de Burgos por «corruptelas» en las adjudicaciones de food trucks

Un empresario hostelero de la ciudad de Burgos está acusando al Ayuntamiento de Burgos, concretamente a un trabajador municipal, Francisco José Salvador, de «corruptelas» a la hora de asignar las ubicaciones de food trucks en diferentes momentos y eventos festivos de la capital. Explica este empresario que «las asignaciones de las food trucks de Navidad en la plaza Mayor, las del paseo de La Isla o las casetas de Sampedros, todas las asignaba la misma persona y lo hacía a dedo y siempre a los mismos hosteleros. El porqué es obvio, pero no se puede mostrar, lo que hacía es decir que solo había un único concursante».

Por ello, tras eso, el empresario relata que en el 2024 decidieron hacer una instancia pública. «Dijeron también que había un único concursante, pero al tener la instancia pública electrónica, obviamente, está ahí. Aún así, lo asignaron». Y la licitación no fue a parar al establecimiento de este hostelero.

El PP decide dar su versión

Tras unos días de acusaciones en redes y algún medio de la ciudad, el grupo municipal del Partido Popular (PP) ha decidido manifestarse al respecto. Juan Manuel Manso, viceportavoz del PP, ha defendido la gestión de su grupo municipal y la de su trabajador eventual, Francisco José Salvador, tras las acusaciones de un hostelero con respecto a las irregularidades que, considera, se cometieron a la hora de adjudicar la ubicación de las gastronetas. Según aseguraba el empresario, el eventual del PP le habría presionado para que desistiese de presentarse a esa ocupación y le habría ofrecido otras ubicaciones.

En este sentido, el empresario asegura que este trabajador eventual, al que califica de «corrupto», le dijo: «Saliros de licitación del paseo de La Isla, que no quieren que estéis aquí, y os doy la ubicación del Hangar. Y, yo digo: «Sí, primero, no voy a hacer lo que tú dices y, segundo, no me has dado nada y me la vas a dar ahora». Y dijimos que no. Fue entonces cuando sacaron unas bases que son falsas porque lo que han hecho con las licitaciones de food truck en el paseo de La Isla, con solo dos días de antelación, es pedir una agrupación para presentarse».

Este hostelero aclara que, de esta forma, «en vez de pedir seis food trucks que se presenten siete, ocho y elegir. Tiene que ser una empresa con seis food trucks para sus amiguitos, que ni siquiera tienen food trucks, que son casetas».

¿Una llamada grabada?

Asegura el empresario que, cuando se negaron a hacer lo que el trabajador del Ayuntamiento exigía, fue cuando les amenazó veladamente: «Si os presentáis, seguramente acuda a los técnicos y entonces sí que os vais a quedar sin nada. Dándonos a entender que era él quien contralaba a los técnicos. Estáis a tiempo para retiraros», explica que le dijo este trabajador al empresario. Por ello, decidieron grabar las siguientes conversaciones y asegura que tienen los audios, aunque cometerían una ilegalidad si los difundieran.

Manso ha aludido a la existencia «de una grabación por parte del empresario». Ha instado al hostelero a que «acuda a los tribunales» si tiene indicios de que pueda haberse cometido algún ilícito. Ha calificado de «ilegal» la conducta de «grabar la conversación» con el trabajador eventual y confía «plenamente» en su equipo y en el trabajador del grupo que se ha visto involucrado en este conflicto. El PP de Burgos se reserva cualquier acción legal que pueda llevarse a cabo contra el empresario en el caso de que lo estime oportuno.

«Rotundamente falso»

El grupo municipal del PP ha emitido una declaración institucional en la que defiende la gestión del equipo de Gobierno en relación a esas declaraciones. Manso, ha leído una declaración en la que se afirma que «es rotundamente falso» que se haya presionado por parte de un trabajador eventual a ese empresario», dado que el equipo de Gobierno «está cumpliendo con la legislación vigente en lo referente a la concesión de suelo de uso público».

Afirma el PP que, si solo hay un solicitante de esa ocupación, «se le puede adjudicar de forma directa», y si hay más de uno, se «redactarán las correspondientes bases». Y se recuerda en la declaración que esto ha sido «la práctica habitual de Ayuntamiento» cuando solo ha habido un solicitante único. Y que ha ocurrido con gobiernos populares y socialistas.

La declaración se refiere a «falsedades vertidas» por este empresario de la hostelería, quien dice que no ha podido concurrir porque las bases le obligan a ir agrupados con otros empresarios. También dice que es falso que el empresario no encontrara información del proceso del año 2024 porque les consta «que se puso en contacto con organizadores en este emplazamiento gastronómico y le dijeron que no había espacio para más food trucks por la limitación de la capacidad eléctrica».

Diferentes versiones

Dice también el grupo municipal del PP que el empresario comete «una falsedad» porque ni en su solicitud, ni en ninguna conversación se habló de cuáles eran las medidas de su vehículo. El grupo municipal no tiene «ninguna noticia de que se haya cometido alguna irregularidad» y, por tanto, «mantiene la confianza de su trabajador».

Este empleado se puso en contacto con el hostelero para comunicarle «que ampliara la información sobre su solicitud», ha declarado Manso a preguntas de la prensa. El empresario hostelero, a este respecto, asegura que este trabajador municipal se puso en contacto con él para solicitarle que renunciara a esa opción, ofreciéndole otras en otros puntos de la ciudad.

Además de las acusaciones contra este trabajador, el empresario asegura que una concejala del PP, cuyo nombre no quiere desvelar, le llamó, agobiada, para decirles: «Esto está siendo una corruptela, que ella no podía hacer nada. Nos animaba a moverlo nosotros, a impugnar una licitación. Y entonces ya lo denunciamos y lo impugnamos. Así que, sacaron las bases tanto para la ubicación en el Hangar como en La Isla, pero antes fue cuando nos llamó», asegura el empresario de la hostelería.